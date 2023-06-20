媒體人評侯友宜台大演講至少70分　美中不足是沒有「做自己」

▲侯友宜赴台大與學生座談。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統參選人侯友宜19日到台大與學生對談，除拋出個人的「四個堅持」叫陣總統蔡英文外，也回應學生提出的能源、選舉與兩岸等問題。針對侯友宜的表現，媒體人張禹宣20日在臉書表示「至少有70分」，但侯友宜未引起台下學生的激烈反應，理由是「這是侯友宜努力想營造呈現的樣子，而非自己的樣子」。

張禹宣表示，如果是以期中考形容台大論壇，侯友宜的分數至少有70分，看似不高，但對比過去缺席的「不及格」，與「遲到」所帶來的扣分，整體趨勢往上才是重點。他提到，當反對黨只能以「投影片中國字樣」、「單一學生沒被點到暴怒」、「主持人問題」這三點來做文章，完全無法就與會內容批判時，這就是侯友宜即將反彈的關鍵訊號。

「千呼萬喚始出來，是侯友宜最大的問題」，張禹宣認為，以台大論壇來說，倘若侯友宜是第一位登場的候選人，而非三催四請五拜託，遭致責難後才轉彎，這次的表現最少有75分。但就內容而言，不是沒有檢討的地方。

張禹宣指出，長達一個小時的問答環節，展現出侯友宜努力嘗試的態樣，時而慷慨激昂，時而低聲沉穩，時而憐憫關懷，但這些卻皆未引起台下學生的激烈反應，理由很簡單，「這是侯友宜努力想營造呈現的樣子，而非自己的樣子。」他強調，真正感動人的，不是演繹出來的情緒與魄力，而是夾在字裡行間，每個用字遣詞所帶來的穿透力，是國語還是台語都不是重點，講話口音不標準也不是問題，重點在於話裡的「含金量」。

張禹宣舉例，座談中最引起熱烈迴響的，是侯友宜談到是否為了下架民進黨犧牲自己，侯友宜先是講到相信選民的智慧，最後卻口誤將台北成功的案例（蔣萬安），說成是新竹（高虹安），卻引起一片讚賞，連侯友宜自己都忍不住莞爾。他指出，不論是刻意安排又或是一場意外，這樣的自我解嘲非但不會招致抨擊，反倒提高了學生的好感度，關鍵就在於「真實」兩個字。

張禹宣最後提到，當民進黨與側翼，必須仰賴一個用著民進黨罐頭式的嘲諷口吻，只因為自己沒被點名就大聲鬧場，被同場與會者噓爆的學生來大肆操作，就知道侯友宜已經谷底反彈。