「我還懷疑柯文哲長期抄襲國民黨政見」　曾銘宗回擊陳智菡：認真點

▲曾銘宗20日在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜昨晚出席「2024校園總統馬拉松」內容，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡晚間發文批侯的演講部分抄襲柯文哲。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（20日）表示，「我還懷疑柯市長長期抄襲國民黨政見」，朝野攻防可以，但要有事實當根據，請陳智菡認真一點。

陳智菡19日晚間在臉書指出，她全程聽完侯友宜「2024校園總統馬拉松」，發現演講有部分抄襲柯文哲；陳指出，第一、在「國防論述」上，柯文哲持「備戰不畏戰、能戰不求戰」，而侯友宜改了一個字，變成「備戰不啟戰」；第二、「國政論述」方面，柯文哲主張「聯合政府，團結台灣」，而侯則是「團結台灣」。

曾銘宗20日上午在立法院受訪時，媒體關切陳智菡質疑侯友宜演講部分抄襲柯文哲一事。但曾銘宗回應，陳姓發言人講話要基於事實，「我還懷疑柯市長長期抄襲國民黨政見」，陳發言人講話要有根據跟事實。

曾銘宗說，「妳把過去國民黨講的，尤其我們立法院在黨團開過多少記者會，都是長期我們的主張啊，我看是柯文哲抄襲國民黨主張」，朝野攻防可以，但要有事實當根據，「我請她（指陳智菡）認真一點、認真一點、認真一點」。