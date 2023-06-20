台南九大運輸業共同宣誓　黃偉哲：提升路口行車安全

▲台南市長黃偉哲，20日與嘉義區監理所聯合舉辦「九大運輸業路口停讓宣示活動」，共同宣示提升路口行車安全決心，期能降低路口交通事故的發生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為提升行人交通安全環境，市府預定2023年完成百大路口行人安全計畫，及打造全國首座大客車路口停讓實境訓練場，20日與嘉義區監理所聯合舉辦「九大運輸業路口停讓宣示活動」，市長黃偉哲和九大運輸業代表共同宣示提升路口行車安全決心，期能降低路口交通事故的發生。

市長黃偉哲表示，台南市政府為配合交通部推動路口停讓安全提升政策，並加強汽車運輸業駕駛人路口停讓安全意識，率先輔導補助轄內新營客運公司建置全國首座「公車路口停讓行人優先實境訓練場」，同時預計在2023年底前完成「百大路口安全行動」的強化行人路口交通安全計畫，他認為本次透過邀請九大運輸業者共同宣示落實車輛路口停讓作為，以及號召所屬從業駕駛人共同響應，將更能展現本市提升路口停讓安全的決心。

交通局局長王銘德指出，依據交通部道安資訊查詢網數據顯示，台南市2022年行人於路口發生交通事故700人，約占整體行人交通事故數5成，因行人防護性較弱，事故發生後常造成嚴重傷害，故藉由這次邀集本市九大運輸業一齊宣誓，再次宣導強調路口停讓的重要性，並藉由後續相關推動作為，深化路口停讓觀念，期許各汽車運輸業者共同響應，讓路口零事故、零意外。

嘉義區監理所表示，參與宣示行動的九大運輸業包含台南市計程車客運業、小客（貨）車租賃業、遊覽車客運業、公路汽車客運業、市區汽車客運業、貨運三業及臺南市汽車駕駛員職業工會等公（工）會代表，期能號召所屬從業駕駛人員共同響應，提升路口停讓意識，降低路口交通事故的發生，確保交通安全。