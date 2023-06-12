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癌症死亡時鐘快轉3秒！72萬人疫情影響「中斷篩檢」　這癌掉最多

時間,時鐘,沙漏。（圖／達志／示意圖）

▲癌症死亡時鐘快轉7秒！每10分7秒就有一人喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部統計處今（12）日公佈111年國人死因統計結果，其中「惡性腫瘤、心臟疾病和嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」位居前三名，癌症更蟬聯41年冠軍，去年奪走5萬1927條人命，佔所有死亡人數的24.9%，死亡率與標準化死亡率均有增加。去年癌症死亡時鐘再度快轉，平均每10分7秒就有一人喪命，較去年的10分10秒快轉3秒，另分析主要原因。

衛福部指出，111年死亡人數共計20萬8438人，較110年增加2萬4266人，增幅達13.2%，死亡年齡中位數為78歲，較去年增加1歲。癌症死亡人數為5萬1927人，較110年增加271人，55歲以上族群占8成7，死亡人數增加以65-74歲較明顯。

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十大癌症死亡率依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)前列腺(攝護腺)癌(6)口腔癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌。

▲▼癌症致死統計與分析。（圖／衛福部提供）

▲癌症致死統計與分析。（圖／衛福部提供）

衛福部統計處處長李秋嬿表示，111年十大癌症死因及順位與110年皆不變，肺癌及肝癌已連續43年排名前2名，前列腺癌、胰臟癌、卵巢癌排名往前，胃癌排名則往後。

國健署副署長賈淑麗表示，111年大腸癌、前列腺癌、卵巢癌死亡人數均有顯著上升，主因可能與篩檢人數下降有關。相較於108年，國健署四癌篩檢人數減少72萬人，降幅14%，其中以大腸癌下降13.5%最多，口腔癌篩檢也未見回升，呼籲民眾重視篩檢重要性，國健署也與職場合作推動勞動健檢，將乳癌、口腔癌等年輕化癌症死亡年齡中位數再往後拉。

▲▼癌症致死統計與分析。（圖／衛福部提供）

▲癌症致死統計與分析。（圖／衛福部提供）

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