87.9%民眾要國健署加速加熱菸審查　杜絕非法攜帶入境與販賣亂象

▲航警局與海關人員仔細透過X光機檢視旅客行李是否含有違法攜帶物品。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

依財政部關務署公布的統計數字，光是今年第一季，海關就查獲了1萬8508條非法加熱菸，數量比去年一整年還多。根據《ETtoday東森新媒體》最新調查顯示，有87.9%的民眾希望國健署加速加熱菸上市審查，以杜絕非法攜帶與走私販賣亂象，反對者僅為12.1%。另外，有72.2%的民眾期望政府早日讓台灣成為無二手煙害之島。

《菸害防制法》今年3月22日修正施行，正式納管加熱菸、禁止電子煙。由於加熱菸品需經衛福部健康風險評估審查核定後才能上市，因此現階段跟明文嚴禁的電子煙一樣，都被視為禁止產品。

由於政府在審查加熱菸上市的進度遲未見下文，非法攜帶入境的亂象依舊可見。依財政部關務署公布的統計數字，海關今年第一季查獲1萬8508條非法加熱菸，其中又以「旅客」攜帶入境為主，而這個今年光是前3個月的累計查獲數，就已經超過了去年一整年的查獲量1.19萬條。

對此，海關也表示，如旅客入境攜帶，不論數量多寡，依法可處新台幣5萬元至5百萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。

為了解民眾對於加熱菸、紙菸、二手煙問題的態度與意向，《ETtoday東森新媒體》於6月14日至17日進行線上即時投票調查。

調查結果顯示，有87.9%（3876票）的民眾希望國健署加速加熱菸上市審查，以杜絕非法攜帶與走私販賣亂象，反對者為12.1%（533票）。

對於是否支持政府早日讓台灣成為無二手煙害之島？調查結果也指出，有72.2%(2337票)的民眾表示支持，反對者為27.8%（900票）。

▲有87.9%民眾希望國健署加速加熱菸上市審查，以杜絕非法攜帶與走私販賣亂象。（圖／ETtoday）

▲不少國人喜愛到日本旅遊，當地店家與超商販售的加熱菸（圖／ETtoday資料照）

值得注意的是，非法攜帶與走私販賣的菸品亂象，除了旅客攜帶入境外，尚待通過健康風險評估審查的加熱菸與新法明定禁止使用與販賣的電子煙，在國內實體與網路販賣的違法情事也是層出不窮。

根據國健署統計，從今年3月22日新法上路至4月21日止，中央與22縣市衛生局針對實體店面、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平台及網路社團等，進行監測與稽查6,100次，計有疑似違反菸害防制法案件數2,173件進入行政調查程序。

以海關查緝旅客攜帶入境的加熱菸數量有持續增加趨勢，以及中央與地方在實體與網路稽查非法新興菸品的案件數來看，在加熱菸尚未通過國內健康風險評估審查正式上市前，政府目前也只能加強宣導並祭出重罰嚇阻（廣告最高罰5000萬元、販賣最高罰100萬元），但此舉是否能有效減少非法攜帶與走私販賣的情事持續發聲，恐待進一步觀察。

▼網路社團販售新興菸品。（圖／ETtoday資料照）

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