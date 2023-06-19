監委范巽綠、王幼玲南巡台南　黃偉哲施政成效受肯定

▲監察委員范巽綠、王幼玲，19日至台南市進行巡察，上午在南區區公所受理民眾陳情，下午拜會黃偉哲市長並聽取市政簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

監察委員范巽綠、王幼玲，19日至台南市進行巡察，上午在南區區公所受理民眾陳情，下午拜會黃偉哲市長並聽取市政簡報，監委除對於黃偉哲市長施政成效給予高度肯定外，也提供市府許多深具建設性的建議，黃偉哲市長感謝兩位監委指導，讓台南推展市政更貼近民眾需求。

上午兩位委員在南區區公所3樓調解室受理民眾陳情，此次民眾陳情申訴案件有國宅管理、土地毀損、疫苗施打、司法爭議、土地分割、退休撫卹、農地重劃、土地佔用等共16案，市府為了協助提供法律等解說，由各單位指派業務承辦人在會場待命。由於民眾陳情案件內容相當多元且複雜，而無法立即解決，但監委都細心聆聽民眾陳情，並紀錄陳述內容，過程平和順利。

下午監察委員於永華市政中心拜會黃偉哲市長，由黃市長率市府團隊向監委進行市政簡報。黃偉哲市長表示，市府過去4年積極落實「撙節優先，開源並濟」的財政紀律與策略，並致力招商引資，新增1,252件投資案，吸引1652億元投資額，創造41540個就業機會，透過南科台南園區及沙崙智慧綠能科學城的雙經濟引擎，帶動產業發展；在加工冷鏈、多元內銷、拓展外銷等三箭齊發的策略下，打造「台南」成為世界知名的農產新品牌；而台南的旅遊觀光產業更是不畏疫情，2022年創造旅宿業家數、成長數及住宿率六都三冠王的佳績，年度平均住宿率高達50.39％，為全國第一。另外，市長也感謝市民朋友及金融機構的合作及配合，讓台南在攔阻詐騙的金額及成功率是最高的。

2位監委表示對於未來施政規畫留下深刻印象，也了解到市府在減債、產業、交通、治安、廉能等都有很大的進步，特別是打擊詐欺、攔阻詐欺方面做得很好，可做全國表率，除此之外也關切南市治安維護、風紀狀況、現行長照政策執行情形以及赤崁文化園區改造工程，對於台南率先達成一國中學區一日照目標表示肯定市府對老人照顧的努力。各局處首長對於委員垂詢問題均於當場如實回應，市長黃偉哲也要求主政局處應於會後儘速針對監委提問，提供監委資料並詳予說明。

黃偉哲市長同時也在會中說明，因新北市傳出幼兒園疑似不當餵藥事件延燒，為維護幼兒安全，讓家長安心，台南即日起提供對幼兒服藥有疑慮的家長，免費的自願性篩檢服務。另外，為了孩子的健康著想，只要文件齊備，台南的教保員會繼續接受家長託付幫忙餵藥，不會加入停止餵藥行列。

市長黃偉哲表示「永續台南宜居首府」、「活力台南全齡照顧」、「文化台南國際聚焦」、「便捷台南區域平衡」、「富饒台南壯大台灣」，是第二任期的施政主軸，並落實「便捷交通」、「青銀福利」、「清廉勤政」三大施政方向，實踐做得更好，讓市民過得更好的施政願景。