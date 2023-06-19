與弱勢兒少同樂　台電台南區處端午節氣送粽燻艾傳愛心

▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午將至，台電台南區處特別準備肉粽及急難救助金，拜訪及關懷弱勢兒少，19日由處長黃明舜率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利，小朋友也回贈艾草條，並與台電台南區處一同燻艾，傳達驅蟲避邪、防治百病的象徵意義，共享溫馨過節氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期疫情捲土重來，資源稀缺的弱勢兒少更需要社會大眾的關懷和協助。瑞復益智中心服務0到6歲發展遲緩及身心障礙幼兒，設有日照班並提供療育服務；身心障礙者青年則能透過各種課程，逐漸培養自立生活的能力。社會大眾的捐贈物資的美意能讓弱勢兒少們感受到溫暖及重視，幫助他們建立自信及加速融入社會。

在端午佳節將至之際，台電台南區處特別準備150顆肉粽及急難救助金兩萬元整，由黃明舜處長代表捐贈至瑞復益智中心表達心意，並不忘祝福弱勢兒少佳節愉快。為響應端午節氣民俗傳統，小朋友也特意回贈自己捲製的手工艾草條，並邀請黃處長等人一同燻艾，燻香裊裊不僅有效驅趕蚊蟲，更有象徵祈求趨吉避凶、防治瘟疫的願望。

黃明舜處長表示，端午一直以來都是華人傳統的重要節慶，這次活動除了讓弱勢兒少透過物資捐贈得到實際援助，也希望透過大眾的關懷得到心理支持。近年台灣面臨少子化影響，守護國家幼苗為當務之急，為社會的未來挹注一股新的生命力。台電台南區處將持續捐贈善款與物資，邀請大眾同心協力，一起守護國家未來的主人翁。