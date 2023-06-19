　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與弱勢兒少同樂　台電台南區處端午節氣送粽燻艾傳愛心

▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午將至，台電台南區處特別準備肉粽及急難救助金，拜訪及關懷弱勢兒少，19日由處長黃明舜率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利，小朋友也回贈艾草條，並與台電台南區處一同燻艾，傳達驅蟲避邪、防治百病的象徵意義，共享溫馨過節氣氛。

▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期疫情捲土重來，資源稀缺的弱勢兒少更需要社會大眾的關懷和協助。瑞復益智中心服務0到6歲發展遲緩及身心障礙幼兒，設有日照班並提供療育服務；身心障礙者青年則能透過各種課程，逐漸培養自立生活的能力。社會大眾的捐贈物資的美意能讓弱勢兒少們感受到溫暖及重視，幫助他們建立自信及加速融入社會。

▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在端午佳節將至之際，台電台南區處特別準備150顆肉粽及急難救助金兩萬元整，由黃明舜處長代表捐贈至瑞復益智中心表達心意，並不忘祝福弱勢兒少佳節愉快。為響應端午節氣民俗傳統，小朋友也特意回贈自己捲製的手工艾草條，並邀請黃處長等人一同燻艾，燻香裊裊不僅有效驅趕蚊蟲，更有象徵祈求趨吉避凶、防治瘟疫的願望。

▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃明舜處長表示，端午一直以來都是華人傳統的重要節慶，這次活動除了讓弱勢兒少透過物資捐贈得到實際援助，也希望透過大眾的關懷得到心理支持。近年台灣面臨少子化影響，守護國家幼苗為當務之急，為社會的未來挹注一股新的生命力。台電台南區處將持續捐贈善款與物資，邀請大眾同心協力，一起守護國家未來的主人翁。

▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台電台南區處處長黃明舜，率員致贈瑞復益智中心粽子150顆與急難救助金兩萬元，預祝大家端午平安順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃子佼猛爆13藝人黑料　葛斯齊：對比手中資料95%相符
本土確診「5月單日死百人」消息瘋傳　真相曝光
黃子佼目睹母外遇埋陰影！醫曝最壞影響：恐成性犯罪者
黃子佼直播後爆失聯！　他親曝最後通話內容
快訊／黃子佼爆性騷！聯邦銀代言暫喊卡　逾百萬合約掰了
LIVE／侯友宜今赴台大演講　與學生「直球對決」　
快訊／台南墜樓命案！女子臟器外露亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瘋傳「嚇死人的台灣本土確診紀錄」5月單日死百人　疾管署還原真相

記得儲水！「高原加壓站變頻器」施工　桃園龍潭6／29停水

與弱勢兒少同樂　台電台南區處端午節氣送粽燻艾傳愛心

拜託開慢點！屏200縣道紫斑蝶大量過境　墾管處籲限速40公里

用苯巴比妥治感冒！高雄4醫違反常規用藥…百位未成年病患吞下肚

當職業小三！她曝「陰道通腦袋」包養後果：愛上Sugar Daddy

新冠隔離措施再鬆綁！羅一鈞：原則免開隔離單　1情況除外

復刻兒時「羅黏香」香包　施建宏大師伴學童提前過端午

端午連假前期「午後雷雨區最大」　半個台灣有雨！周末天氣又回穩

除濕機不給力？家電達人提「4關鍵」有助效果加倍

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

買滷味被老闆誤認外國人　越南腔回：27年沒離開過

瘋傳「嚇死人的台灣本土確診紀錄」5月單日死百人　疾管署還原真相

記得儲水！「高原加壓站變頻器」施工　桃園龍潭6／29停水

與弱勢兒少同樂　台電台南區處端午節氣送粽燻艾傳愛心

拜託開慢點！屏200縣道紫斑蝶大量過境　墾管處籲限速40公里

用苯巴比妥治感冒！高雄4醫違反常規用藥…百位未成年病患吞下肚

當職業小三！她曝「陰道通腦袋」包養後果：愛上Sugar Daddy

新冠隔離措施再鬆綁！羅一鈞：原則免開隔離單　1情況除外

復刻兒時「羅黏香」香包　施建宏大師伴學童提前過端午

端午連假前期「午後雷雨區最大」　半個台灣有雨！周末天氣又回穩

除濕機不給力？家電達人提「4關鍵」有助效果加倍

黃子佼猛爆13藝人黑料　最強狗仔開腔：對比手中資料95%相符

168斷食3個月…他「誤踩1大忌」！醫一照胃鏡看傻了

「台灣Suzuki召修5車型」逾2.4萬輛　真空泵閥門瑕疵需大力踩煞車

迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣

與金泰希懸疑新劇開播！　林智妍竟當她面許願：下次想合作全智賢

瘋傳「嚇死人的台灣本土確診紀錄」5月單日死百人　疾管署還原真相

黃子佼直播後「爆失聯放鳥工作」！　他親曝最後通話內容

今年首季國際漫遊門號達100萬門？　NCC：數據含重複用只能參考

《歌謠大祝祭》傳「今年移至日本舉辦」！地點曝光　KBS回應了

富岡港旅運中心煥然一新　讓遊客輕鬆啟航綠島與蘭嶼之旅

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼刪光影片！

演藝圈核彈！黃子佼「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　凍齡甜美舊照曝光

黃子佼捲性騷風波傳「自殘送醫」　台北長庚回應了

黃子佼「3段影片」懶人包

高雄名醫用苯巴比妥被停業　幼兒吃神藥乖乖睡

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

即／高雄4醫不當使用苯巴比妥　逾20名幼童受影響

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

更多熱門

相關新聞

監委范巽綠、王幼玲南巡台南

監委范巽綠、王幼玲南巡台南

監察委員范巽綠、王幼玲，19日至台南市進行巡察，上午在南區區公所受理民眾陳情，下午拜會黃偉哲市長並聽取市政簡報，監委除對於黃偉哲市長施政成效給予高度肯定外，也提供市府許多深具建設性的建議，黃偉哲市長感謝兩位監委指導，讓台南推展市政更貼近民眾需求。

復刻「羅黏香」香包　大師伴彰化學童提前過端午

復刻「羅黏香」香包　大師伴彰化學童提前過端午

連假前期午後雨區大　半個台灣有雨

連假前期午後雨區大　半個台灣有雨

端午節關懷弱勢不送米油鹽　改送超市禮券

端午節關懷弱勢不送米油鹽　改送超市禮券

莫忘艱苦人　花蓮補助拾荒弱勢每月最高5千

莫忘艱苦人　花蓮補助拾荒弱勢每月最高5千

關鍵字：

弱勢兒少同樂台電台南端午節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

性侵未遂風暴+1！「知名搞笑男星」遭爆扯底褲強壓女模

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面