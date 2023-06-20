台灣沒有統獨問題？　台灣民意基金會民調：57.6%不同意

▲賴清德日前提出「台灣沒有統獨問題」說法，但民意調查顯示多數民眾不同意該論述。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德兩岸論述備受關注，他日前拋出「台灣並沒有統獨的問題，民主才是台灣最大的共識」說法，引發討論。然而，台灣民意基金會（TPOF）20日公布6月「政黨競爭、總統聲望與2024總統大選」民調報告，結果顯示，高達近5成8民眾不同意「沒有統獨問題」的說法，僅3成基本上同意，不同意者比同意者多28個百分點。

民調結果顯示，當被詢問「有人說：『台灣社會沒有統獨問題』，請問您同不同意？」結果發現：7.8％非常同意，22.2％還算同意，32.9％不太同意，24.7％一點也不同意，7.5％沒意見，5％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆特別指出，從政黨支持的角度看，台灣各政黨支持者，都一面倒不同意「台灣社會沒有統獨問題」，包括執政的民進黨。具體地講，民進黨支持者中，3成6同意，5成2不同意；國民黨支持者中，2成3同意，6成7不同意；民眾黨支持者中，2成7同意，6成8不同意；時代力量支持者中，2成7同意，6成3不同意；台灣基進支持者中，4成3同意，5成4不同意；中性選民中，3成同意，4成1不同意。

從年齡層看，每一個年齡層都呈現一面倒不同意「台灣社會沒有統獨問題」，而且越年輕，不同意比例越高。具體地講，20至24歲，3成2同意，6成5不同意；25至34歲，2成5同意，6成6不同意；35至44歲，3成6同意，5成6不同意；45至54歲，2成7同意，6成6不同意；55至64歲，3成8同意，5成1不同意；65歲以上，2成4同意，4成9不同意。

游盈隆直指，1996年台灣第一次人民直選總統，民進黨提名台灣獨立運動精神領袖彭明敏教授參選，中國國民黨內也因李登輝總統本土化路線陷入主流與非主流的嚴重對立與分裂，再加上中國發動台海飛彈危機，讓第一次總統大選過程出現中國人認同與台灣人認同的強烈競爭與碰撞，也讓統獨之爭成為最重要的選戰議題。統獨議題從此也成為台灣政治議程中最敏感的議題，直到今天為止。台灣社會有沒有統獨問題，台灣人民心知肚明，不會因任何政黨或政治領袖的否認而憑空消失。

本次調查訪問期間是2023年6月12至13兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布6月份民調。（圖／台灣民意基金會提供）