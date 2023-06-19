　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉藥慶端午　外籍學生龍舟初體驗

▲嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節連假即將到來！嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心（港尾溝溪滯洪池）舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動，讓來自各地的外籍生們體驗品粽香、賽龍舟，感受在地文化、歡度傳統佳節，為這華人傳統節日增添了多元的色彩。

▲嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

端午節是華人社會相當重要的傳統節日，嘉藥特舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動，包含來自香港、柬埔寨及印尼等10多位外籍學生一同體驗吃粽子、划龍舟的文化習俗；在嘉藥水活社社員指導下先在岸邊學習划槳、登船及如遇突發狀況時的對應方式，熟悉各個環節後才陸續下水；外籍生們划起龍舟的架式完全不輸台灣學生，在彼此相互鼓勵與團結合作下，為划龍舟的初體驗劃下完美的句點。

▲嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自柬埔寨的李明安說，過去都只是在電視看過划龍舟，當自己親自體驗後才真正體會到，要讓船隻順利往目標前進，是需要團隊齊心協力、步調一致才能達成；大家在耗盡體力運動之後，還能吃到香噴噴的粽子，讓他度過了最不一樣的端午節，也留下深刻難忘的回憶。

▲嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際長林怡君表示，嘉藥致力於培養國際人才，提供多元化的學習課程和豐富的文化體驗，重視學生全面發展與國際視野。端午節是台灣的三大年節習俗之一，這些離鄉背景來台讀書的學生，除了學習專業課程外，體驗在地文化和風土民俗也很重要，希望透過參與活動能瞭解端午節的意涵，加深學習的印象。也期盼能打造一個開放、包容和充滿創造力的嘉藥學習環境，讓學生們在這裡實現自己的夢想。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼控吸毒被硬塞　大小S同步發聲！
快訊／黃子佼點名「有秘密」　唐綺陽正面回應了
快訊／NONO遭影射「車上強吻熊抱女模」　經紀人怒回：沒有印
快訊／「知名搞笑男星」遭控性侵未遂！　車上扯底褲強壓女模
快訊／見面了！　習近平在人民大會堂會見布林肯
快訊／黃子佼自爆「陶姓藝人」過往情事　陶晶瑩發聲了！
黃子佼21年前就爆「要少女脫內衣驗身」　被追問回：妹妹會錯意
微博炸了！熱搜一整排「黃子佼」　破1千萬人討論

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

100周年「迪士尼動畫展」開跑！2023新作《星願》藝術品搶先亮相

換季掃除險沒命！混用清潔劑「氯中毒」　花蓮1天多人送急診

醜聞狂爆！演藝圈「還有誰是清流」　鄉民推2男星：內外都完美

老家鑰匙、小被被⋯100件紀念物再創作　駁二「人生紀念品」開展

花東第一例！「高齡人工電子耳」植耳蝸　72歲男重獲新「聲」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

【英語TOEIC通】會議室「禁止」飲食　英文不用ban

嘉藥慶端午　外籍學生龍舟初體驗

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

金門高中畢業歌《下一幕》　充滿校園青春...網讚：感動

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

100周年「迪士尼動畫展」開跑！2023新作《星願》藝術品搶先亮相

換季掃除險沒命！混用清潔劑「氯中毒」　花蓮1天多人送急診

醜聞狂爆！演藝圈「還有誰是清流」　鄉民推2男星：內外都完美

老家鑰匙、小被被⋯100件紀念物再創作　駁二「人生紀念品」開展

花東第一例！「高齡人工電子耳」植耳蝸　72歲男重獲新「聲」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

【英語TOEIC通】會議室「禁止」飲食　英文不用ban

嘉藥慶端午　外籍學生龍舟初體驗

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

台灣很有錢！卻活出全球最慘的樣子　部落客說重話示警了

全台第3家店！師大鹹酥雞人氣店插旗板橋後站商圈

收編躺腿上示愛！萌貓「手比愛心」瞇眼笑　媽融化：好可愛喔

平鎮黃金二游、十年投捕搭擋明星賽聚首　江坤宇：好期待！

女議員遭「馬頭重槌」秒倒地！驚悚影片曝...網見傷勢直呼奇蹟

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

28歲男深夜闖進醫院　保全巡邏發現他「性侵3名女病患」報案

傑尼斯「新銳世界男團」Travis Japan首撲台！　7月登漫博開唱

快訊／遭黃子佼爆「吸毒嗑藥」！　大小S發聲否認：保留法律追訴權

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

黃子佼刪光影片！

演藝圈核彈！黃子佼「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

黃子佼捲性騷風波傳「自殘送醫」　台北長庚回應了

黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　凍齡甜美舊照曝光

高雄名醫用苯巴比妥被停業　幼兒吃神藥乖乖睡

黃子佼「3段影片」懶人包

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

即／高雄4醫不當使用苯巴比妥　逾20名幼童受影響

即／高雄稽查違規用藥　4醫不當用藥遭停業

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

他水煮蛋吃到全白蛋黃　專家曝原因

更多熱門

相關新聞

夏至來了！變天最熱時期「炎端午」

夏至來了！變天最熱時期「炎端午」

24節氣中的「夏至」將至，中央氣象局表示，夏至是氣溫逐漸進入最熱時期的初期，逐日氣溫時序圖顯示，接下來的「小暑」、「大暑」將達到最熱，也就意味著，未來出現高溫炎熱的機率越來越高。如今鋒面已經北移至長江、太平洋高壓增強，台灣告別多雨環境，未來一周將轉為夏季天氣型態，悶熱且有午後局部雷雨。

台南國際龍舟賽開幕火舞映運河

台南國際龍舟賽開幕火舞映運河

訂起來！台中各家星級飯店頂級粽一次看

訂起來！台中各家星級飯店頂級粽一次看

「五月節」親子客城粽藝DIY　打造客家新風貌

「五月節」親子客城粽藝DIY　打造客家新風貌

基隆Podcast暢談端午習俗　處長分享東南亞料理

基隆Podcast暢談端午習俗　處長分享東南亞料理

關鍵字：

嘉藥端午外籍學生龍舟初體驗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面