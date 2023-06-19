嘉藥慶端午　外籍學生龍舟初體驗

▲嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節連假即將到來！嘉南藥理大學為了讓在台外籍生能有難忘的端午節體驗，特別在端午節前夕，選在二仁溪流域教育中心（港尾溝溪滯洪池）舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動，讓來自各地的外籍生們體驗品粽香、賽龍舟，感受在地文化、歡度傳統佳節，為這華人傳統節日增添了多元的色彩。

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端午節是華人社會相當重要的傳統節日，嘉藥特舉辦「慶端午划龍舟品粽香」活動，包含來自香港、柬埔寨及印尼等10多位外籍學生一同體驗吃粽子、划龍舟的文化習俗；在嘉藥水活社社員指導下先在岸邊學習划槳、登船及如遇突發狀況時的對應方式，熟悉各個環節後才陸續下水；外籍生們划起龍舟的架式完全不輸台灣學生，在彼此相互鼓勵與團結合作下，為划龍舟的初體驗劃下完美的句點。

來自柬埔寨的李明安說，過去都只是在電視看過划龍舟，當自己親自體驗後才真正體會到，要讓船隻順利往目標前進，是需要團隊齊心協力、步調一致才能達成；大家在耗盡體力運動之後，還能吃到香噴噴的粽子，讓他度過了最不一樣的端午節，也留下深刻難忘的回憶。

國際長林怡君表示，嘉藥致力於培養國際人才，提供多元化的學習課程和豐富的文化體驗，重視學生全面發展與國際視野。端午節是台灣的三大年節習俗之一，這些離鄉背景來台讀書的學生，除了學習專業課程外，體驗在地文化和風土民俗也很重要，希望透過參與活動能瞭解端午節的意涵，加深學習的印象。也期盼能打造一個開放、包容和充滿創造力的嘉藥學習環境，讓學生們在這裡實現自己的夢想。