▲新莊文武大眾老爺聖誕千秋，副市長朱惕之赴地藏庵參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（19日）是新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋，一早新北市副市長朱惕之特地前往地藏庵參拜祝壽，並為民祈福，祈求風調雨順、國泰民安，新北市安定祥和，各項建設順利推動。朱惕之也感謝廟方，在過去防疫期間支持市府政策，2021年捐贈新莊分局防疫設備30萬及2022年捐贈居家照護關懷箱經費30萬元等，為善不遺餘力，年年皆榮獲新北市及內政部績優宗教團體肯定。

朱惕之表示，地藏庵是新莊地區最古老廟宇之一，建廟超過260年，秉持地藏王菩薩及文武大眾老爺慈悲為懷精神，致力各項公益慈善與社會教化，去年公益捐款逾1千萬，用於照顧新莊各級學校、低收入戶、老人福利中心、新莊義消救護與新莊分局等，並設立大眾圖書館、活動中心、國樂班推廣藝文活動，無私付出回饋予在地民眾，新莊居民們都感念在心。

▲今天是新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋，一早新北市副市長朱惕之特地前往地藏庵參拜祝壽，並為民祈福。

民政局長柯慶忠表示，新莊大拜拜盛行百年，接連3天的文武大眾老爺祭典包含暗訪、日巡及法會活動，「暗訪」從第一天下午遶行新莊制煞、除穢至半夜，路線以小巷弄為主，「日巡」則是主要幹道，目的都是巡視地方保佑安寧。

新莊地藏庵主委張永寬表示，除了盛大的神轎行列、官將首喊班出軍，與熱鬧的藝陣表演外，「鹹光餅」也是民眾深刻的印象之一。鹹光餅又稱「繼光餅」或「光餅」，相傳是明世宗大將戚繼光領兵作戰發明的乾糧，民間許多地區每有廟會節慶，都會製作此種軍餅由神將佩掛，有祈求「所向皆捷」之意，並發送沿途信眾食用以保平安。

▲新莊地藏庵主委張永寬（右1）表示，新莊大拜拜是地方宗教盛事，包含暗訪、日巡及法會活動。

「從文武大眾老爺繞境隊伍當中接過鹹光餅 ，早已成為每一代新莊人深刻的節慶經驗之一」，張永寬說，由於鹹光餅上會以食用色素蓋上文武大眾老爺印信，出軍前還會由法師在神明前加持，因此民眾都深信其庇祐平安能力，頗有「可吃的平安符」之意。

民政局補充，農曆5月2日（國曆6月19日）是大眾老爺聖誕，廟方每年舉行三獻禮祝壽祭典，從農曆4月最後1天至5月2日會舉行文武大眾老爺祭典，前2天暗訪及日巡的遶境活動相繼登場，其發展出獨特的官將首文化，也被指定為新北市民俗類無形文化資產。