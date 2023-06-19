迎戰疫後首次暑假旅遊人潮　業者推免稅價再85折及機場接駁神券

▲昇恆昌免稅商店推出「出國旅人必領神券」。

圖、文／昇恆昌提供

迎接疫後第一個暑假旅遊旺季，為避免旅客因機場排隊人潮而影響免稅購物行程，昇恆昌免稅商店貼心推出「出國旅人必領神券」，邀請出國旅人至市區免稅店預購、機場提貨，祭出市區接駁及機場接駁優惠，憑電子機票進市區店還可享免稅價再85折。

昇恆昌台北市區店推出獨家優惠，註冊昇恆昌iRich Club LINE 官方帳號會員後，便可直接領取五大好禮即享即用，其中最誘人的莫過於憑電子機票進內湖免稅店即可享單品85折優惠券，為便利旅客，神券內容規畫包含Uber「台北市區接駁折價券$80」，以及到內湖免稅店完成免稅預購機場提貨，即贈送「機場接駁$200折價券」，讓整趟旅程更舒適與從容。五大優惠好禮則包含精美來店禮、店內餐飲折扣、滿額贈等，甚至從松山國際機場、桃園國際機場出境時，若於昇恆昌免稅商店消費，一周內再加碼贈送商品抵用券NT$500元。

昇恆昌內湖免稅店近期新開幕許多潮流品牌， Le Labo香水、日本職人手工帽子品牌CA4LA；文青日常百褶包Joseph and Stacey、Rosa K等都已進駐。皮革包品牌Mansur Gavriel也新登場，更有Tory Burch形象店。

「出國旅人必領神券」領券區►https://reurl.cc/02Qevk

活動詳情請見昇恆昌官方網站►https://www.everrich-group.com/events/promotion/25562