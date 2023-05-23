日本擬改免稅制度！　「先付消費稅再退稅」防轉賣獲利

▲日本政府已開始探討修改外國觀光客免稅制度。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社

日媒報導，日本政府已開始探討修改外國觀光客免稅制度，改成先支付10%消費稅再進行確認，若滿足免稅條件就退稅，希望藉此防止有心人士藉此轉賣免稅品獲利的不法行為。

日媒日前披露，日本海關當局雖然對購買免稅品卻不符免稅要件的外國觀光客補徵約22億日圓消費稅，但由於部分外國觀光客未補繳稅款就離境，造成約21億日圓（約新台幣4億6600萬元）追討無門。

日本共同社中文網22日報導，外國觀光客目前在日本購買商品時，只要符合一定條件就不用負擔消費稅。日本政府計劃改成先讓外國觀光客支付消費稅再進行確認，若滿足免稅條件就退還稅款。

日本政府之所以想改變免稅制度，主要著眼解決轉賣免稅品來非法獲利的問題。政府將在今年底前彙整稅制改革詳情，最快可能將從2024年度起實施。

▲日本政府允許外國觀光客可免稅購買商品帶回國後使用。（示意圖／CFP）



不過，日本政府也將探討僅限購買量較少等顯然非以轉賣為目的的外國觀光客，可以繼續利用現行免稅制度。

日本政府允許外國觀光客可免稅購買商品帶回國後使用，但部分外國觀光客大量購買免稅品並在離境前轉賣，以此來非法獲得免稅部分的利潤等成為問題。

為防止這類問題，針對外國觀光客離境時有購買紀錄但未持有免稅品，日本政府現行做法是補徵10%消費稅。但日本政府財務省表示，2022年度在離境時的海關檢查中成為徵稅對象的補稅額高達約22億日圓，但因為這些外國觀光客聲稱沒有錢等，導致逾9成稅額未能徵收。

日本政府有意探討的退稅方式，在歐盟（EU）等地已經實施。具體做法是如果外國觀光客離境時未持有免稅商品等未滿足免稅條件就不退稅，被認為能有效防止逃稅。有些國家甚至是待外國觀光客回國後再退稅。

不過，由於擔憂新做法會影響外國觀光客退稅便利程度，進而削弱其購物意願，所以日本部分零售業和旅遊業對採用新方式持審慎態度。在國外曾發生外國觀光客離境時為辦理退稅而大排長龍的問題，因此也有方案要求部分維持現行制度。

日本政府至今也採取了防止濫用免稅制度的對策，例如從今年5月起，要求購買被轉賣免稅品的商家必須繳納消費稅。此外，對於離境時未補繳稅款的外國觀光客，日本政府考慮今後利用購物紀錄，在這些人再度訪日時補徵。