幼教總會稱「老師不餵藥」炸鍋了　藍黨團：綠營摧毀家長信任感

▲國民黨團召開記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／新北報導

數個幼保團體聲明，推行「幼兒生病不入校、老師不餵藥」行動，主張尚未釐清事情真相之前，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為。立法院國民黨團今（19）日召開記者會，痛批民進黨政府為選舉不惜摧毀家長與幼保員之間好不容易建立起來的信任感，無視小孩健康權益受到傷害，同時也強調，檢方調查餵藥案已經超過一個月，應盡速釐清真相以安定民心。

國民黨團副書記長吳怡玎指出，自己是一位媽媽，現在在幼兒園拿藥給老師，老師都不敢幫忙餵，甚至幾個幼教園長群組，都希望教育部國教署直接明文規定不得餵藥；這次餵藥案檢方遲遲未能公布真相，就只是為了政治操作。

吳怡玎進一步舉例，孩童常見的尿道感染，需要按時服用抗生素，療程期間不能中斷，一旦幼保老師不餵藥，家長該怎麼辦，難道中午要衝去園所餵藥嗎？如果是在工廠或是外勤工作的家長又該怎麼辦？還包著尿布的小朋友，最常發生的紅屁屁，原本托嬰或幼兒園老師都會幫忙擦屁屁膏，現在幼兒園老師還敢幫忙擦嗎？

吳怡玎說，台灣許多孩子都很容易過敏，過敏不會傳染，只要定期服藥就可控制，現在幼兒園不能餵藥，難道孩子就不能去幼兒園上課，大家不能怪幼保老師發出聲明，因為他們面臨社會輿論壓力太大了。

吳怡玎指出，衛福部次長王必勝稱，家長不願意透露個資，遲遲未能公布檢驗結果。但沒人想知道孩童的個資，只想知道檢驗結果的數字判定是陰性是陽性，到底有沒有不當餵藥的殘留和證據，就這麼簡單，王必勝說不出口嗎？難道怕公布之後影響民進黨總統參選人賴清德的選情嗎？

吳怡玎說，賴清德是醫師，請賴憑著醫師的專業告訴國人，到底有沒有證據顯示，幼教老師有不當餵藥呢？還是要繼續讓下面人進行政治操弄，搞得家長與幼兒園老師對立也在所不惜。

刑事局今年4月查獲毒犯搶購全台藥局500萬顆感冒藥提煉安毒，吳怡玎指出，一般感冒用藥，含有微量麻黃素，這是提煉安非他命的原料，這也就是專業檢驗醫師和教授稱，為何不是零檢出的原因。那群喊著零檢出的綠委和名嘴，要不要自己先去檢驗一下，看看能不能零檢出？除非你這輩子從未服用過半顆感冒藥。

國民黨立委李德維表示，看到幼教團體發出停止餵藥的聲明，令人感到痛心，就因為民進黨政治人物亂帶風向，導致現在幼兒健康權益誰來維護？當幼教老師「聞藥色變」，無論公托還是私幼，家長都不能安心。如果真有不當餵藥的情事發生，透過檢測儀器就能找出真相，但民進黨將其政治化，為了政治利益，不惜抹黑教保人員，當家長與教保員之間發生猜忌，難道這就是民進黨所要的結果嗎？

李德維說，事實上北榮質譜儀檢測結果早就出爐，但民進黨為了政治利益，拿個資當藉口遲不公布，誰要知道孩童的個資呢？國人只要知道檢測結果，顯見衛福部根本不想安國人的心，也不願即時還幼教老師的清白。

最後，李德維強調，民進黨為了選舉，不惜摧毀社會信任基礎，國民黨團要嚴厲譴責相關政治操作，也呼籲檢調盡速公布偵辦結果，在最短的時間給國人一個真相。