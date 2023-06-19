柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

▲黃暐瀚分析，柯文哲的民調是「登三、破五、搶第一」。（圖／記者周宸亘攝）

」記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS最新2024總統選舉民調，民眾黨參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨參選人賴清德30%位居第二，國民黨參選人侯友宜23%墊底。對此，媒體人黃暐瀚19日分析，柯文哲現在勢頭正熱，「登三、破五、搶第一」，就看未來七個月還有什麼變化。

黃暐瀚在節目《POP撞新聞》中解釋，「登三」就是柯文哲的民調支持度已經到了30％以上，「破五」則是針對年輕人的支持度，他直言，柯文哲在39歲以下選民的支持度是「贏到有剩」，一個人拿走超過50％的支持度。他指出，20至29歲的選民柯文哲支持度是58％，相較以往民進黨在年輕人忠支持度有七、八成，顯示現在有大板塊的年輕人從民進黨跑到民眾黨。

黃暐瀚分析，年輕人的高支持度對柯文哲後面的選戰很有利，因為年輕人目前的投票意向顯性且積極，而年輕人現在也認同參與政治是刻不容緩的事情，從過去的總統選舉可以看出來，年輕人活動力強「票票入匭」，所以柯文哲在年輕人的支持度崩掉也很難。

黃暐瀚表示，30至39歲的族群，至少也進職場5至10年，「感覺到壓力來了」，會碰到「上有老、下有小」的問題，而這群人大多支持柯文哲，有兩個原因，一個是追求新鮮感，一個是對藍綠失望，所以這些人才跑去支持柯文哲。他提到，過往這群人是30至39歲的族群，但從TVBS的民調可以看到，連40至49歲也是柯文哲領先，自然而然柯文哲就搶到第一，這就是「登三、破五、搶第一」，就看未來七個月還有什麼變化。