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國人痛苦指數高　藍委曝最新民調嘆「一個台灣兩個世界」

▲▼立委江啟臣主持啟思民本基金會「1月分民本調查－民本信心指數記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委江啟臣主持啟思民本基金會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨前主席、立委江啟臣成立的啟思民本基金會今（19）日公布最新「民本信心指數」，全體民眾對「通貨膨脹」感受尤為強烈，這仍是最困擾民眾的民生議題。江啟臣指出，台灣社會已經進入2024總統大選，除了通膨感受度強，民眾對其他時事議題很多都跟政黨立場有關，泛綠較為樂觀、泛藍較為悲觀 ，形成「一個台灣兩個世界」的現象。

啟思民本基金會每半年公布一次「民本信心指數」，最新調查結果顯示，全體民眾對經濟民生感受趨於保守觀望，不論是過去半年或是未來半年，在「經濟發展」（5.1 與 5.2）、「就業機會」（5.3與 5.4）、「整體收入」（5.0 與 5.1）與「國家安全」（4.9 與 5.0）等四個面向，評估分數多落在「持平」的五分上下；但全體民眾對「通貨膨脹」感受尤為強烈，過去半年與未來半年的評估分數為 4.2 與 4.4 分，顯見通貨膨脹仍是最困擾民眾的民生議題。

交叉分析顯示，泛綠政黨支持者及年輕選民對經濟民生感受相對樂觀，而泛藍政黨支持者、民眾黨支持者及無政黨傾向者則相對悲觀。以「經濟發展」評估為例，全體選民對於過去半年（5.1）及未來半年（5.2）的評估持平，泛綠政黨支持者（8.2 與 8.3）以及 20-29 歲的年輕選民（6.4 與 6.4）相對樂觀；而泛藍政黨支持者（2.9 與 2.8）、民眾黨支持者（3.4 與 3.6）以及無政黨傾向者（4.3 與 4.5）則相對悲觀。其他四項「民本信心指數」（「通貨膨脹」、「就業機會」、「整體收入」、「國家安全」）也呈現同樣的趨勢。

對於詐欺與黑槍氾濫問題，民眾對詐欺橫行的責任歸屬看法也呈現兩極，泛綠政黨支持者有 58.7%認為「被詐騙民眾的責任比較大」，而泛藍政黨支持者（82.0%）、民眾黨支持者（67.1%）以及無政黨支持者（52.5%）則認為「政府的責任比較大」。在黑槍暴力犯罪頻傳的究責也呈現一樣的趨勢，泛綠政黨支持者有 56.6%認為「地方政府查緝不力責任較大」，而泛藍政黨支持者（76.7%）、民眾黨支持者（56.5%）以及無政黨支持者（45.5%）則認為「中央政府黑槍邊境管制鬆散要負比較大的責任」。

針對#Metoo 風暴，民調結果顯示，在全體選民中有 80.7%認為台灣社會性騷擾問題嚴重，其中有 42.2%認為「非常嚴重」（認為不嚴重的僅有 15.8%）。不分藍綠、年齡、教育程度、地區與性別，一致認為台灣社會性騷擾問題嚴重。較為特殊的是，交叉分析顯示，泛綠政黨支持者有 67.1% 認為台灣社會性騷擾問題嚴重，但是認為「非常嚴重」的比例為 13.8%；在性別部分，男性與女性分別有 81.2%與 80.3%認為台灣社會性騷擾問題嚴重，不過其中認為「非常嚴重」的，男性為 37.9%，女性為 46.4%，顯見對於性騷擾問題，女性的感受為尤為強烈。

至於「台美 21 世紀貿易倡議」，調查結果顯示，在全體選民中有 55.6%聽過「台美 21 世紀貿易倡議」，其中泛綠政黨支持者知曉度高達 80.5%。全體選民有 65.5%認同「台美 21 世紀貿易倡議」是台灣重要的對外經貿協議，應該要送交立法院審查，而泛綠政黨支持者也有 50.5%認同此一觀點，高於不認同的 37.2%，而泛藍政黨支持者（80.1%）、民眾黨支持者（74.7%）以及無政黨支持者（67.3%）認同此一觀點。

近日蔡英文總統提名4位大法官候選人，如獲通過，「15 名大法官將都是由蔡英文總統提名」。對此，在全體選民中，有 62.2%民眾認為，蔡英文總統任期剩下不到一年，新任大法官應由「下一任總統」提名，泛綠政黨支持者也有 41.1%持同樣的看法，而泛藍政黨支持者（83.6%）、民眾黨支持者（72.2%）以及無政黨支持者（66.0%）認同此一觀點。

江啟臣說明，過去「痛苦指數」（Misery index）廣為人知，是由「通貨膨脹百分比」＋「失業率百分比」，反映通貨膨脹與失業率帶給人民最直接的痛苦感受；但台灣是一個高度依靠外貿成長及外匯收入的國家，民眾對於經濟與民生問題的感受，更深受經濟發展、通貨膨脹、就業機會以及國家安全因素影響。因此， 啟思民本基金會進行例行性「民本信心指數」調查，我們期待，在政府「硬指標」統計數據的同時，也能透過「民本信心指數」民調反映民眾對於經濟、民生與安全問題的最新態度，提供政府施政之參考。

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