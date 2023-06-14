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買不到加熱菸　資深媒體人「幹哥」率民眾上街：還我選擇權！

▲▼菸防法三讀通過開始實行，但是卻沒看到加熱菸上市，民眾不斷被海關扣菸相當不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲菸防法三讀通過開始實行，但是卻沒看到加熱菸上市，民眾不斷被海關扣菸相當不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法三讀通過許久，但是仍不見加熱菸上市，有民眾不滿走上街頭，號召百位抗議民眾到行政院前表達不滿，資深媒體人「幹哥」彭華幹也現身「還我選擇權，不要逼我抽紙菸」，向政府抗議選擇權被剝奪。

菸防法新制2023年3月22日正式上路，開放納管加熱菸，但民眾根本買不到加熱菸，若從國外帶回加熱菸被海關查獲，會被裁處5萬元到500萬元的罰鍰，質疑根本是阻斷民主國家民眾應有的選擇權。

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資深媒體人彭華幹因此在網路發起「還我選擇權，不要逼我抽紙菸！」運動，一百多名支持群眾今天聚集在行政院前大唱歌曲《剉冰進行曲》，向院長陳建仁、副院長鄭文燦抗議選擇權被剝奪。

▲▼菸防法三讀通過開始實行，但是卻沒看到加熱菸上市，民眾不斷被海關扣菸相當不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲資深媒體人彭華幹開團響應陳抗團體「還我選擇權，不要逼我抽紙菸」。（圖／記者邱中岳翻攝）

彭華幹強調，徹底突顯政府剝奪人民的選擇權，就像是吃一碗剉冰不能自己選配料，要配合店家（政府）給甚麼就吃甚麼，根本沒有選擇性可言，民眾只能被迫接受。

陳情抗議民眾表示，明明菸防法都已經公告了，同樣是菸品，民眾應有選擇權權，政府現在等於是間接強迫民眾只能抽會製造大量二手煙害的紙菸；如此「倒施逆行」的行為，豈是民選政府應該要做的事。

負責菸品審查的國民健康署最近宣稱，已經規劃加熱菸的審查方式及收費標準；但陳情民眾卻無法接受，因為最毒最臭的紙菸反而隨處可買，不用審查、收費。政府在新法上路前先是於法無據扣留民眾自海外購回的加熱菸，面臨國賠問題的危機下，竟修法要民眾花2百萬元做相關申請，才能領回幾千元的菸品，完全不符比列原則。

▲▼菸防法三讀通過開始實行，但是卻沒看到加熱菸上市，民眾不斷被海關扣菸相當不滿。（圖／記者邱中岳翻攝）

抗議民眾質疑，新法上路後，加熱菸並沒有進入台灣市場，卻在短短2個月，海關就查扣上萬條加熱菸，這樣讓人不免懷疑，政府通過法案卻沒有執行，還不斷查扣民眾需求，處罰金額最高還到5百萬，實在太離譜了。

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