超商「最狂啤酒節」來了！3件79折開喝　加價19元爽吃下酒菜

▲7-11「國際啤酒節」登場，集結16國、超過百款世界人氣啤酒。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

在這炎熱的天氣，除了人手一杯手搖飲，當然還要喝啤酒小酌才過癮！就有超商推出超盛大「國際啤酒節」，集結超過百款人氣啤酒，指定品項可享3件79折、6件77折，加價19元還能換購下酒菜1份；另外，超商還有現打啤酒新品「臺虎柯夢脫單」，玫瑰色酒液超吸睛，喝起來是酸甜滋味。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



7-11「國際啤酒節」盛大登場，今年以精釀風味、現打啤酒及風格特調為3大主題，集結16國、超過百款世界人氣啤酒，像是有「GOODDAY哈密瓜燒酒」、號稱美國教父級精釀啤酒「拉古尼塔斯IPA精釀啤酒」、「景福宮艾爾啤酒」等；即日起至7/9止，指定啤酒可享「3件79折」、「6件77折」，加價49元還能將6大啤酒品牌經典杯帶回家（1款）。

▲7-11「酒BAR」複合專區還有現打啤酒系列新品「臺虎柯夢脫單」。



▲國際啤酒節期間，只要購買指定啤酒加價19元，即可換購指定下酒菜1份。



不僅如此，7-11還於330間門市導入「酒BAR」複合專區，販售多達近10款現打啤酒和即開即飲的多款精釀啤酒、氣泡清酒、葡萄酒、威士忌等；近期新品「臺虎哈哈哈哈哈蜜瓜」，馥郁飽滿的哈密瓜香氣，搭配淡淡蘋果、芒果等綜合水果香，風味十足；即日起更還有現打啤酒系列新品「臺虎柯夢脫單」，以蔓越莓為主調，同時帶有檸檬和柑橘的餘韻，口感酸甜輕盈，俏麗的粉色玫瑰色的酒液，兼具美味與顏值。

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喝酒配小菜更對味，7-11特別規劃只要購買指定啤酒品項再加價19元，即可換購指定下酒菜1份，推薦美式香辣雞丁、韓式炸雞、爆炒滷雞胗、松稜糖燻雞翅及21Plus綜合鹽水雞，或是御料小館近期推出的盒裝新品「了凡綜合滷味-蘿蔔米血油豆腐」、「御料小館爆汁豆干」、「御料小館香滷米血黑輪」，食材鹹香入味，最適合邊喝酒邊吃。

▲最新香橙手搖杯來了。（圖／吃茶三千提供，下同）

吃茶三千最新「香橙系列」開喝了，首推這杯「玉露香橙」，是選用新鮮香橙搭配玉露青茶，每一口都能喝到茶香結合果香，另一款「香橙泡泡」則是選用Perrier氣泡水作為基底搭配香橙，再加入有嚼勁的纖玉菓子增添口感，沁涼又清爽，除外也不能放過超熱銷的「鮮果百匯」，是鳳眉紅茶佐以香橙果露、新鮮水果的組合，夏天喝超滿足，即日起正式上市。

▲▼香橙佐以青茶、氣泡水，清爽又消暑。