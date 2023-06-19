限時5天！超商美式「買1送1」來了　加碼滿222元立折22元

▲7-11門市推出端午節咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接端午連假，就有超商祭出一系列優惠，只要在門市消費滿222元，搭配指定3大支付工具結帳，即可現折22元，大家最愛喝的咖啡也有優惠，包括「精品美式買1送1」、「精品拿鐵買2送1」等，可要把握便宜買。

7-11門市推出CITY系列端午節優惠，6/21起至6/25止，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶「任選買2送1」、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶「任選買2送1」、CITY PRIMA大杯精品美式「買1送1」、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「買2送1」、CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡「任選買2送1」(價低折者)。

不僅如此，7-11門市自6/21起至6/25止同步還有「FUN 粽一夏」活動，包括CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品等指定商品，單筆消費滿222元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折22元，滿額888元享立折100元(單筆折抵上限300元)。

萊爾富推出2款珍奶新品，首先是「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」，黑糖奶茶濃郁香甜，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜蜜的滋味，每一口都甜蜜滿足；另一款「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」，茶香醇厚的鐵觀音奶茶搭配Q彈的珍珠，在炎熱的夏天喝，別有一番清新風味。

▲萊爾富推出2款珍珠奶茶新品。（圖／萊爾富提供）

為慶祝新品上市，萊爾富即日起至6/27止推出優惠，「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」與「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」可享嚐鮮價59元。