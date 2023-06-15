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補班小確幸！超商「美式下殺30元」爽喝　燕麥系列飲品買2送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、線上推出一系列「補班咖啡飲品優惠」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

在端午連假到來之前，這周六（17）要先補班，為了讓大家別太憂鬱，就有超商祭出門市、線上咖啡飲品優惠，最受民眾歡迎的濃萃美式下殺「4杯120元」，折扣後單杯30元，另外還有燕麥系列飲品買2送1、冰檸檬冬瓜珍珠2杯99元等優惠，絕對要把握便宜買。

7-11門市推出補班咖啡飲品優惠，6/16起至6/18止，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA特大杯燕麥奶茶「任選買2送1」。

另外，OPEN POINT行動隨時取即日起至6/20前也有一系列咖啡飲品優惠，如下：

1.CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠「每日限量2杯99元」
2.CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」每日限量買2送2
3.CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡／桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡「任選4杯225元」
4.CITY CAFE濃萃美式「4杯120元」
5.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵／CITY TEA燕麥奶茶／CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶「4杯210元」
6.CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵「4杯310元」
7.CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/焙烤榛果風味拿鐵/脆酷摩卡咖啡/巧克力可可歐蕾「4杯185元」

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出補班日小確幸，特濃咖啡同品項加1元多1杯。（圖／萊爾富提供）

萊爾富推出「補班日優惠」，6/15起至6/18止限時4天，門市與Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café系列「特濃美式同品項買7送5」或「特濃拿鐵同品項買7送4」，冰熱可任選；另外，門市於6/16起至6/18止再加碼，推出「Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯」，品項有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵。

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