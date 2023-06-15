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終於等到這支！超商限定開賣「泰奶霜淇淋」　只要49元爽吃

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11全台12間門市限定開賣「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／台北報導

這支一定要吃！就有超商重磅開賣超邪惡「泰奶霜淇淋」，神還原道地泰奶茶香，每一口都超香濃，只在12間限定門市買得到，且即日起還可享嚐鮮價49元，可要把握機會開吃。

7-11與米其林一星餐廳「頌丹樂」聯名推出「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，選用泰國直輸原物料製成霜淇淋，每一口都能嚐到道地泰奶香，即日起陸續於全台12間門市開賣，可享嚐鮮價49元（原價59元）。

▲▼7-11開賣「泰奶霜淇淋」。（圖／翻攝自7-11臉書專頁）

▲「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」嚐鮮價49元開吃。（圖／翻攝自7-11臉書專頁

另外，7-11門市還有「哈根達斯雪糕優惠」，6/17、6/18限定2天，哈根達斯雪糕全品項原價129元／支，活動期間下殺「任選第2件2折」（不加入抽抽樂活動），等於買2支雪糕折扣後約154元，平均單支約77元。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11哈根達斯雪糕全品項下殺「任選第2件2折」。（圖／7-11提供）

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出補班日小確幸，特濃咖啡同品項加1元多1杯。（圖／萊爾富提供）

萊爾富推出「補班日優惠」，6/15起至6/18止限時4天，門市與Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café系列「特濃美式同品項買7送5」或「特濃拿鐵同品項買7送4」，冰熱可任選；另外，門市於6/16起至6/18止再加碼，推出「Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯」，品項有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵。

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