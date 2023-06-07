電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷　追逐影片曝光

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新店區一對情侶今(7)日凌晨爆發肢體衝突，林姓男子酒醉持鈍器攻擊邱姓女友頭部，邱女連忙躲進超商求救，林男尾隨在後，一旁女店員幫忙勸架，結果與邱女慘遭林男潑灑整桶茶葉蛋，導致燒燙傷送醫，後續2人擬對林男提告，超商店長也將提出毀損告訴。

▲新店一對情侶在超商發生爭執，男子持茶葉蛋潑灑女友與店員。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



此案發生在7日凌晨5時許，30歲林男與26歲邱女酒後在住家中發生爭吵，過程中林男暴怒持鈍器攻擊邱女，造成頭部受傷，擔心有生命危險，立刻跑出門外，暫時躲在正在停車的送報員機車旁，但隨即遭林男發現，2人就這樣繞著機車追逐好幾圈，直到送報員離去，邱女只好跑進附近的超商裡求救。

▲女子遭攻擊後，跑出門外躲在送報員機車旁，被後方林男發現。



林男隨後也衝進超商裡，2人再度發生爭執，49歲張姓女店員見狀好意勸架，林男竟持整鍋茶葉蛋，向張女、邱女潑灑，導致2人遭滾燙湯汁燙傷，之後因一旁路人出言制止，林男才返家。

事後警方到場，將2女送醫救治，擬對林男提出傷害告訴，超商店長也決定提出毀損告訴，林男也因燙傷，被救護車載往醫院，後續警方依規定製作筆錄後函送偵辦。