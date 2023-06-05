超商結帳！一堆人「不爽看到發票」　原因曝光...店員更火了

▲店員抱怨，常遇到發票印出來，客人才說要載具。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

發票存載具，除了環保減少紙張，也能增加中獎機會！不過有店員心累直呼，明明主動問要不要載具，客人也回答不用，結果發票印出來，對方回嗆「不能重打一張給我嗎？」引來一票同行+1討拍，「有夠浪費時間的！」

一名女店員在Dcard表示，她每次結帳主動詢問「載具要嗎」，而客人分成被動型或主動型，但都非常明瞭回應「要」或「不要」。但讓原PO害怕的是，是遇到腦袋連接慢半拍的客人，先是答「不用」，等到發票印出來後，才說要存載具。

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當下，原PO眼神死直呼「不好意思已經印出來了」，不料客人開始不可理喻，回嗆「啊我不是說我要了嗎」、「那你不能重打一張給我嗎？」

原PO心累直呼，拜託客人結帳時能打開耳朵，或是明確回應是否存載具，尤其需要打統編也提早告知，「各種服務業的人類們被搞瘋...最近遇到的真的太多這種客人了！」

文章曝光後，釣出一票店員秒懂，「還有一種是手機貼防偷窺膜的客人，根本看不到手機是載具畫面，也不說一聲！結完發票打出來在那邊用超欠打語氣說：我要刷載具欸（指桌上的手機）」、「最麻煩的是還要重新結帳一次，有夠浪費時間的」、「曾經問客人：需要載具？會員？停車折抵？然後被客人嫌我問題太多很煩」、「超多！ 每次白眼都差點跑出來，不然就是刷卡了，才拿出載具要掃」。

不過留言串中，不少客人也反抱怨，「很多店員都不會問要不要載具，就直接印出來」、「主動說要載具，結果店員聽到沒做到...又該怎麼說，雷店員也是一堆好嗎」、「我是遇到說不用載具，店員把我的發票印出來，直接捐到旁邊的發票箱裡」、「給載具了，店員也刷了，結果又拿發票給我...我說：咦不是載具了嗎？他說：喔那可能沒刷成功」。

▼也有客人反批，明明刷了載具，店員仍印出發票。（示意圖／記者劉維榛攝）

