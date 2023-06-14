　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手機彈出SIM卡「日本店員要收110元」　台人批不友善！網逆風挺

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲台人最愛去日本旅遊。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

最近一名長輩獨自前往日本，結果手機出現狀況，於是求助當地電信公司，當下錯愕的是，店員只是把SIM卡拿出來的動作，就要收取500日幣（約新台幣110元），且想詢問輸入序號的問題，店員也不願意幫忙，讓長輩直言服務不友善。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」解釋，「對日本人來說，這是正常的。」

日本人的歐吉桑在臉書粉專提到，長輩獨自去日本2個星期，而出發前，他陪同對方去買網路卡，只見台灣店員耐心回答各種問題，也親自教學如何換SIM卡，過程操作好幾遍，還看著長輩自己換一次。不僅如此，店員不忘提醒，長輩抵達日本後，除了換SIM卡，還要開通1個程序，就是要把說明書上的序號輸入到手機裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後長輩到了日本當地，操作網卡卻卡關了，於是跑了一趟電信公司詢問，豈料店員拿出網卡附贈的針頭，隨即插入手機，讓SIM卡跳出來的簡單動作，就要收取500日幣（約新台幣110元）。

另外，長輩也不禁埋怨，詢問網卡相關問題，店員不願幫忙看說明書，也或許是看不懂，儘管有用日文解釋要輸入序號，無奈對方就是沒有進一步動作。

對此，長輩傻眼詢問日本人的歐吉桑此事，「日本的電信公司...只要你有需求動作就會收取服務費嗎？那真的很不友善，或這是日本的規矩文化？沒有免費服務這種項目？」長輩也直言，感覺台灣的服務態度好多了。

事實上，日本人的歐吉桑直呼，「對日本人來說，這是正常的。」若台人要去日本的話，理解這觀念非常重要，否則會以為日本商家以各種名目A錢與唯利是圖。

日本人的歐吉桑比較兩國的服務觀念差異性，台灣的服務結構是成套式的，一個產品裡面有附帶其他的服務，例如吃牛排會附帶吃到飽的沙拉、飲料與點心等，「算沒有服務裡面的工作，只要看起來客人困惱的話，店員會願意幫忙」；然而日本服務的結構是「選項式（堆積方式）」，也就是說餐點都是分開計算，「牛排多少錢、沙拉多少錢、飲料多少錢、點心多少錢。」

▲▼大阪旅遊，日本旅遊，日本自由行，心齋橋，日本街道示意圖，赴日遊客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本服務都是「累加上去的」，也就是使用者付費。（示意圖／記者蔡玟君攝）

日本人的歐吉桑還說，日本商家會對所有作業訂定「超級細節的費用」，尤其是有關手機／電腦／家電產品業界／結婚業界／美容業界／打開手機費用，創立Facebook帳號／LINE帳號等，客人只要沒有付費，店員當然就不會處理，「愛訂規定的日本人來說，規定之外的作業要提供給客人，是背叛公司規定的意思。」

許多台人認為日本服務太冷漠，但日本人的歐吉桑直言，對當地人來說，這種使用者付費的行為反倒比較輕鬆，只要付錢就可以得到專業性服務，「而且萬一發生問題的話，可以讓他們負起所有的責任！」

最後，日本人的歐吉桑強調，正因為廣告行銷方式不一樣，台灣是以整套服務而大宣傳，日本是以最低費用而大宣傳，所以台人下次去日本旅遊時，務必注意店家門口是否有「〇〇日幣！！」的招牌，萬一要入內尋求服務時，「不可能只有付招牌上的費用。」

文章曝光後，底下網友紛紛長知識+1，「所以外面招牌寫無料案內所並不是真正無料，筆記」、「對，在日本看到泡泡浴看板寫只要XXXX元，不要懷疑那只是入場費」、「原來台日服務業的薪水差在這裡」、「難怪台灣服務業低薪，其實以普世價值來說，服務是有價的」、「喜歡日本的服務收費，台灣就養出一堆奧客」、「日本真的是一層一層疊上去收費的，台灣上網吃到飽都是標配，但日本很多朋友為了省資費，還在使用3-5GB，超過就會降速，去全身按摩，有些店還會跟你收換衣服、換床單的費用」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了
快訊／午後雷雨全面開炸！　15縣市「大雨特報」
快訊／遭電擊！　27歲冷氣工墜樓
勞動部發錢啦！1圖看懂「申請條件」　每月最高領1萬3
快訊／鄭家純贏了！　逆轉免賠
獨／名導周格泰遭名媛爆性騷「頭壓胯下」！　公司回應
升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」！　超實用密技曝光
快訊／SOGO大巨蛋要來了！　最快啟用時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雷雨全面開炸！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

高雄限量「榴槤拉麵」！濃炸果肉打泥入湯　網嗨喊：端起來喝

無三高！他48歲就心梗　醫曝「2食物」釀禍：很多人愛吃

公司端午節「送蛋白粉」！她得知暗黑真相撂話離職：真的很靠X

群組1句不錯喝　一家5口「反過來養阿嬤」秒堆5箱！網笑翻

勞動部發錢啦！1張圖看懂「申請條件」　每月最高領1萬3

遭爆「畢業生染髮不能上台領獎」　雲林東仁國中三點聲明

台師大副教授被爆「常年性騷女同學、山友」　營造師生戀錯覺

手機彈出SIM卡「日本店員要收110元」　台人批不友善！網逆風挺

不解好友喜酒規定「1個人參加」！她反笑曝：氣氛很好

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

快訊／午後雷雨全面開炸！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

高雄限量「榴槤拉麵」！濃炸果肉打泥入湯　網嗨喊：端起來喝

無三高！他48歲就心梗　醫曝「2食物」釀禍：很多人愛吃

公司端午節「送蛋白粉」！她得知暗黑真相撂話離職：真的很靠X

群組1句不錯喝　一家5口「反過來養阿嬤」秒堆5箱！網笑翻

勞動部發錢啦！1張圖看懂「申請條件」　每月最高領1萬3

遭爆「畢業生染髮不能上台領獎」　雲林東仁國中三點聲明

台師大副教授被爆「常年性騷女同學、山友」　營造師生戀錯覺

手機彈出SIM卡「日本店員要收110元」　台人批不友善！網逆風挺

不解好友喜酒規定「1個人參加」！她反笑曝：氣氛很好

鄭家純「抽脂做壞了」挨告二審免賠　元和雅652字酸：寫真靠修圖？

大法官同意權案6／21拼闖關　柯建銘：持平而論都是優秀人選

只賣14天！　麥當勞「2神級漢堡」悄悄回歸了

快訊／午後雷雨全面開炸！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀開房女神　她爆要斷13年婚

川普出庭面對密件案37罪喊冤　事件發展一次看

許瑋甯結婚1年「擁抱勝過千言萬語」！揭情緒黑暗面：無法回歸正常生活

高雄限量「榴槤拉麵」！濃炸果肉打泥入湯　網嗨喊：端起來喝

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

運動家球迷抗議搬遷高喊「賣球隊」 　投手以為耳機壞了

生活熱門新聞

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

五股電信基地台被拆除！居民斷網哀號

好市多「百搭神鞋」下殺4折！女會員瘋搶

見老公拋女兒接球怒瞪！12年後本尊疑現球場

快訊／雨勢升級！　6縣市豪大雨

4星座6月「職場貴人運」旺炸　升官、加薪齊來

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

今晚起加劇！全台連下3天　豪雨熱區曝

獨／神腦董座鄭宏輝爆「掏性器官示意口交」　交長：停職調查

高仁和爆：5億高中生恐被注射「這1物」！

好市多1神物折價比售價多！會員暴動了

女神級大胃王「捷運嗑雞排」嚇壞粉絲　真相曝光

更多熱門

相關新聞

TWICE日本小分隊神顏宣傳照曝

TWICE日本小分隊神顏宣傳照曝

韓團TWICE出道8年擁有高人氣，今年（2023）7月更將迎來日本小分隊「MISAMO」正式推出迷你專輯《Masterpiece》，由成員Mina（名井南）、Sana（湊崎紗夏）、Momo（平井桃）所拍攝的形象照搶先曝光，整體風格古典優雅，三人換上浪漫的蕾絲裙裝登場，立刻掀起網友討論。

日本超市「哈根達斯特價」　迷你杯只要43元

日本超市「哈根達斯特價」　迷你杯只要43元

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

登富士山人數恐創新高　居民請願控管

登富士山人數恐創新高　居民請願控管

日「托父所」兩小只要400　附酒水喝到飽

日「托父所」兩小只要400　附酒水喝到飽

關鍵字：

日本觀念差異性服務SIM卡店員日本人的歐吉桑

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面