手機彈出SIM卡「日本店員要收110元」　台人批不友善！網逆風挺

▲台人最愛去日本旅遊。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

最近一名長輩獨自前往日本，結果手機出現狀況，於是求助當地電信公司，當下錯愕的是，店員只是把SIM卡拿出來的動作，就要收取500日幣（約新台幣110元），且想詢問輸入序號的問題，店員也不願意幫忙，讓長輩直言服務不友善。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」解釋，「對日本人來說，這是正常的。」

日本人的歐吉桑在臉書粉專提到，長輩獨自去日本2個星期，而出發前，他陪同對方去買網路卡，只見台灣店員耐心回答各種問題，也親自教學如何換SIM卡，過程操作好幾遍，還看著長輩自己換一次。不僅如此，店員不忘提醒，長輩抵達日本後，除了換SIM卡，還要開通1個程序，就是要把說明書上的序號輸入到手機裡。

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事後長輩到了日本當地，操作網卡卻卡關了，於是跑了一趟電信公司詢問，豈料店員拿出網卡附贈的針頭，隨即插入手機，讓SIM卡跳出來的簡單動作，就要收取500日幣（約新台幣110元）。

另外，長輩也不禁埋怨，詢問網卡相關問題，店員不願幫忙看說明書，也或許是看不懂，儘管有用日文解釋要輸入序號，無奈對方就是沒有進一步動作。

對此，長輩傻眼詢問日本人的歐吉桑此事，「日本的電信公司...只要你有需求動作就會收取服務費嗎？那真的很不友善，或這是日本的規矩文化？沒有免費服務這種項目？」長輩也直言，感覺台灣的服務態度好多了。

事實上，日本人的歐吉桑直呼，「對日本人來說，這是正常的。」若台人要去日本的話，理解這觀念非常重要，否則會以為日本商家以各種名目A錢與唯利是圖。

日本人的歐吉桑比較兩國的服務觀念差異性，台灣的服務結構是成套式的，一個產品裡面有附帶其他的服務，例如吃牛排會附帶吃到飽的沙拉、飲料與點心等，「算沒有服務裡面的工作，只要看起來客人困惱的話，店員會願意幫忙」；然而日本服務的結構是「選項式（堆積方式）」，也就是說餐點都是分開計算，「牛排多少錢、沙拉多少錢、飲料多少錢、點心多少錢。」

▲日本服務都是「累加上去的」，也就是使用者付費。（示意圖／記者蔡玟君攝）



日本人的歐吉桑還說，日本商家會對所有作業訂定「超級細節的費用」，尤其是有關手機／電腦／家電產品業界／結婚業界／美容業界／打開手機費用，創立Facebook帳號／LINE帳號等，客人只要沒有付費，店員當然就不會處理，「愛訂規定的日本人來說，規定之外的作業要提供給客人，是背叛公司規定的意思。」

許多台人認為日本服務太冷漠，但日本人的歐吉桑直言，對當地人來說，這種使用者付費的行為反倒比較輕鬆，只要付錢就可以得到專業性服務，「而且萬一發生問題的話，可以讓他們負起所有的責任！」

最後，日本人的歐吉桑強調，正因為廣告行銷方式不一樣，台灣是以整套服務而大宣傳，日本是以最低費用而大宣傳，所以台人下次去日本旅遊時，務必注意店家門口是否有「〇〇日幣！！」的招牌，萬一要入內尋求服務時，「不可能只有付招牌上的費用。」

文章曝光後，底下網友紛紛長知識+1，「所以外面招牌寫無料案內所並不是真正無料，筆記」、「對，在日本看到泡泡浴看板寫只要XXXX元，不要懷疑那只是入場費」、「原來台日服務業的薪水差在這裡」、「難怪台灣服務業低薪，其實以普世價值來說，服務是有價的」、「喜歡日本的服務收費，台灣就養出一堆奧客」、「日本真的是一層一層疊上去收費的，台灣上網吃到飽都是標配，但日本很多朋友為了省資費，還在使用3-5GB，超過就會降速，去全身按摩，有些店還會跟你收換衣服、換床單的費用」。