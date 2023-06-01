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超商買咖啡「1舉動超雷」　一票人都做過！店員怒了

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲客人點飲料，卻又不說要冰或熱，一秒惹怒店員了。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「說冰熱是基本！」一名店員抱怨，客人點咖啡或其他茶飲時，都不講要冰的或熱的，就連再問一次需求，對方彷彿木頭般就是不回答，氣得原PO臭罵「超商不是通靈觀落陰的地方！」文章曝光後，引來一票苦主認證，問說「大杯中杯冰的熱的？要加糖或奶精嗎，客人就會傻傻的看著我」。

一名男店員在Dcard透露，常遇到一堆客人上門只說「一杯拿鐵、一杯美式...或是講品項全名一字不漏那種」，卻沒主動表明要冰飲或是熱飲，讓原PO感到非常無奈，「超商不是通靈觀落陰的地方，店員不是乩童欸！」

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文章曝光後，意外釣出一票店員燃起心中怨念，像是遇到特製要求、冷熱搞混讓人更抓狂，「還有要溫的，不然就是什麼4顆冰塊」、「我要一杯大冰拿，熱的...」「美式拿鐵要大杯中杯小杯／冰的熱的？客人不回，我就會看著對方，但他們好像都覺得我怎麼還不開始做他的咖啡...滿頭問號欸」、「每次遇到都會深吸一口氣，然後說大杯中杯冰的熱的？要加糖或奶精嗎，客人就會傻傻的看著我」。

一秒惹怒店員的舉止，還包括客人主動說要存載具，結果下一秒要加購塑膠袋，令人感到匪夷所思。日前一名店員表示，「大家存載具是為了環保？還是只是不想要有這麼多張紙？最近一直在思考這個問題。」

就有客人坦言，「首要為了雲端的獎號，其次為了節省對發票跟兌獎時間，最後美其名以上行為是環保」、「跟環保沒關係，純粹是不想拿一堆東西講真的，你做到死的環保，絕對比不上企業一天的消耗」。

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