地鐵女員工疑遭醉漢「月台上當眾猥褻」　強壓身下畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

網傳南寧地鐵5號線廣西大學站點內有一名男子疑似猥褻一名女地鐵員工。南寧地鐵方面對此回應稱，事發6月17日晚，已及時交由公安處理。目擊者拍攝的影片顯示，在月台上，一名光著上半身的男子坐在地上，周圍有多名身著地鐵制服的人員將他圍住。在男子旁邊，一名身穿地鐵制服的女子躺在地上哭泣，隨後被其他人拉起安撫。

根據網友拍攝的影片顯示，地鐵站內一男子上身赤裸，下身僅穿著一條內褲，旁邊一女性工作人員躺在地上，後警務人員將該女子拉起，男子躺在地上不停地叫喊，路過的不少乘客發出驚訝聲，不知道發生了何事。

▲南寧男子酒後推倒地鐵女站務員。（圖／翻攝自影片）

據通報，6月17日22時許，南寧市公安局地鐵公交分局西鄉塘站派出所接到群眾報警稱，在地鐵5號線廣西大學站站台，有一名醉酒男子鬧事。接警後，警員迅速出警處置，當場控制違法人員。

經調查，當晚22時許，涉事周姓男子飲酒後在站台徘徊，在列車正關閉車門時，做出伸腳卡車門的動作，並將前來勸阻的一名女站務員推倒。在地鐵安保工作人員趕來制止時，其又鬧事，自行脫掉外衣褲躺倒在女站務員旁邊。

目前，女站務員身體無大礙，公安機關已依法對周男作出行政拘留處罰。