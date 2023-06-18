3男爬山夜宿帳篷　他吃安眠藥昏睡慘遭摸臀「抱到天亮」

▲苗栗男子參加登山露營活動，晚上吃安眠藥入睡時，慘遭同帳篷男子猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗男子阿明(化名)參加登山社團舉辦的露營活動，和男子大壯、小文(化名)分配到同一帳篷，晚間他喝酒後服安眠藥入眠。大壯進帳篷時發現阿明熟睡，竟趁他無力抵抗，對他摸臀猥褻，還抱著他睡到天亮。阿明清醒後，怕報案會被社團同儕排擠，忍了1年才報警。苗栗地院審結，法官認為大壯犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處有1年徒刑。

判決指出，阿明於2019年12月21日參加露營活動，和大壯、小文2名男子一起分配夜宿同一帳篷內。阿明當晚酒後服用安眠藥，就在自己的睡袋內熟睡，不料睡到一半，意識模糊中突然感覺有人拉開他的睡袋，強壓在他身上，還將手伸進他褲子內撫摸臀部，並抱著他睡到天亮。阿明早上清醒後，被睡在另一邊的小文揶揄，問他「什麼時候跟大壯關係變那麼好」，他才確定摸他的人就是大壯。

阿明表示，他和大壯在網路男同志爬山社團認識，當天是第1次見面。案發後他擔心若報案，給群組的人製造麻煩，他在群組的人際關係會變不好，所以沒有報警，直到鬱鬱寡歡過了1年，看到社團又要辦百人趴爬山行程，他擔心又有人受害，先請群長做協調不成後，他直接在群組裡要求大壯道歉，想不到大壯不但否認，還說如果挨告，就要反告誣告，讓他決定報警處理。

大壯在警詢時，辯稱「我以為那是我的睡袋，我就直接進阿明睡袋睡覺」等語，而後又表示自己當晚睡在阿明和小文中間，一覺到天亮，對阿明的指控沒有印象。不過小文也作證，他半夜曾爬起來上廁所時，目睹大壯環抱阿明睡覺。

法官參考各人證詞，認為阿明身為同志，原本就是少數族群，提告後，還要面對同志群組內異樣眼光或排擠，可見阿明並沒有誣告的必要，判大壯犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處有1年徒刑。全案還可上訴。