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端午連假搭公共運輸　享平日優惠價或原票價85折

▲▼ 端午節連假搭中長程國道客運路線享平日優惠價或原票價85折 。（圖／交通部公路總局嘉義區監理所提供）

▲ 端午節連假搭中長程國道客運路線享平日優惠價或原票價85折 。（圖／交通部公路總局嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午節連假即將到來，為減少私人運具使用降低交通流量負荷，公路總局自112年6月21日至6月25日推出客運票價優惠措施，包含87條中長程國道客運路線享平日優惠價或原票價85折，搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運路線，可享1段票或基本里程免費。多家國道客運連假期間之預售票亦已開始販售，請民眾預為安排行程，多多利用公共運輸，免受塞車之苦。

交通部為鼓勵民眾出遊搭乘大眾運輸，另推出搭台灣好行刷電子票證享有折扣後再享半價優惠的活動，不分平假日均享優惠，連續假期也可使用。以搭乘台灣好行阿里山線為例，從高鐵嘉義站至阿里山，原單程現金票價278元，刷電子票證原價244元，現在優惠價只要122元；從嘉義火車站至阿里山，原單程現金票價240元，刷電子票證原價211元，現在優惠價只要105元，非常划算，可以輕鬆暢遊台灣，又可減輕荷包負擔！相關台灣好行路線優惠明細可至「台灣好行旅遊服務網」查詢。

嘉義區監理所所長黃萬益提醒，雖然目前國內防疫措施已逐步鬆綁，但搭乘公共運輸仍建議配戴口罩，保護自己也保護家人。歡迎利用下載公路總局「iBus公路客運APP」，查詢相關乘車資訊，讓行程更加便利順暢。

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