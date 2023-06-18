女直播主家中遭綑綁搶劫「閨蜜是主謀」！一聽真相崩潰：想吐

▲台南王姓女直播主遭闖入住宅洗劫，沒想到主謀竟是身邊同樣遭綁的鍾姓閨蜜 。（圖／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市王姓女直播主16日遭到強盜控制、洗劫，後來經過追查，才知在場的鍾姓閨蜜是內鬼，全案依照強盜、妨害自由及傷害等罪嫌送辦。對此，王女相當不敢置信，沒想到相識多年、極度信任的閨蜜竟然會害她，令她感到相當噁心。

回顧這起案件，王女16日在住處訂了豆花，沒想到開門拿取的時候，41歲許姓男子突然闖入，持束帶將王女、屋內的35歲鍾姓閨蜜控制，接著搶走2萬元現金、價值約40萬元的名牌包，隨後下樓逃逸。

▲鍾女利用王女對她的信任，與男友策畫了這起搶案，最後被警方識破 。（圖／記者林悅翻攝）



由於社區保全察覺許男行跡有異，立即報警處理，並且展開追逐。警方獲報後展開調查，4小時內鎖定特定對象，連夜北上緝捕歸案，依照強盜、妨害自由及傷害等罪嫌送辦，18日由台南地院裁定羈押禁見。

此外，經過深入調查，警方發現屋內的鍾姓閨蜜還有另一層身分，就是許男的女友，再進一步調查才知道，原來是鍾女覬覦錢財，才與男友策畫了這起搶案，因此將人逮捕，訊後依照強盜、妨害自由及傷害等罪嫌送辦，同時建請檢察官聲押。

王女事後得知閨蜜涉案，且還是洗劫案的主謀，頓時感到相當不可置信，沒想到相識多年的知己好友竟是內鬼，只覺得相當噁心、想吐。至於詳細案情為何，仍待進一步釐清。