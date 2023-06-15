網紅界的減重密技！火辣直播主Dora自曝超強瘦身法

【企劃特輯】

超過百萬按讚追蹤的網紅直播主Dora妍希，以完美的曲線和誘人的身形圈粉無數，雖纖瘦卻保有圓潤又充滿彈力的肌膚狀態，被網友大讚為「年輕版的台灣蓋兒加朵」。

但好身材可不是天生的，Dora身為公眾人物的外貌焦慮便時刻困擾著她：「拍片剪片常常喝手搖飲紓壓，含糖飲料喝多，隨之而來的就是代謝緩慢、數字飆升！曾經直接開啓斷食計劃，可是數字依然只上不下⋯⋯。」

吃貨上身 吃出體重新紀錄

一次香港的爆食之旅，Dora突破了體重的巔峰，正式晉升為「重量級」網紅。「在我決定放棄時，香港朋友介紹我一個配方，號稱『神醫養瘦秘帖』，聽說是香港貴婦名媛圈御用的維持身形法寶。」Dora的瘦身奇幻之旅由此展開。

秘帖出自香港老中醫，選用天然花草植物配方調製而成，可有效提升代謝與調理身體機能，但因為價格昂貴與煎煮不易，僅在有錢有閒的闊太太圈中流傳。「試喝以後真的太驚豔了，能感覺到身體的毒素被排出去，也不會有肚痛腹瀉的恐怖副作用！」

十時塑免煎藥免熬煮 加水就能輕鬆搞定

這帖秘方需要拿回家慢火熬煮才能飲用，十分不方便，前台北市聯合醫院中醫師余雅雯取得藥方後，投入了大量的時間和精力，與醫藥學專家技術合作，終於成功將秘方轉化成為易於攜帶和使用的「十時塑花草燃脂茶」。

余醫師表示，「十時塑花草燃脂茶」主要成分為珍貴的草藥之王「紫花苜蓿」，對於增加體內的瘦體素有顯著效果，「只要增加1% 瘦體素，就能減0.3公斤！」紫花苜蓿更因富含胺基酸、蛋白質還有維生素，在減脂代謝後，還能增加肌肉量，讓身材線條更加緊實有彈性。

越喝越瘦！夏季冷飲新寵兒

「十時塑花草燃脂茶」的成功口碑不僅僅在於瘦身效果，更重要的是讓人能夠在減重的過程中感到輕鬆愉快。Dora開心證實：「不得不說真的很好喝，冷熱沖泡或加冰塊都適合，有花的清香，還會韻後回甘，越喝越喜歡！」

十時塑滿足了想喝手搖飲的慾望大魔王，還加碼促進循環代謝、抑制並分解長年囤積的脂肪，最後再將毒素加速排空。平均3週就可減去7公斤的體重，甚至降低腹胖的機率達210%！輕鬆完成瘦身這個看似不可能的任務。

嘗到「十時塑花草燃脂茶」甜頭的Dora也曾多次在社群網站上分享：「其他人喝飲料都是越喝越腫，只有我喝十時塑越喝越瘦！想要有好的體態，一定要一天泡一杯！」引發媒體爭相報導十時塑爆買潮，更一度造成廠商大缺貨。「很多網美或麻豆朋友跟我說，她們被我的塑身效果驚到了，現在也都在偷偷喝十時塑控制身材！」Dora笑著爆料。

隨時喝、隨時SO「十時塑」哪裡買？

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