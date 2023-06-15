　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網紅界的減重密技！火辣直播主Dora自曝超強瘦身法

▲▼dora妍希,直播主,十時塑花草燃脂茶,紫花苜蓿。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

超過百萬按讚追蹤的網紅直播主Dora妍希，以完美的曲線和誘人的身形圈粉無數，雖纖瘦卻保有圓潤又充滿彈力的肌膚狀態，被網友大讚為「年輕版的台灣蓋兒加朵」。

但好身材可不是天生的，Dora身為公眾人物的外貌焦慮便時刻困擾著她：「拍片剪片常常喝手搖飲紓壓，含糖飲料喝多，隨之而來的就是代謝緩慢、數字飆升！曾經直接開啓斷食計劃，可是數字依然只上不下⋯⋯。」

吃貨上身　吃出體重新紀錄

一次香港的爆食之旅，Dora突破了體重的巔峰，正式晉升為「重量級」網紅。「在我決定放棄時，香港朋友介紹我一個配方，號稱『神醫養瘦秘帖』，聽說是香港貴婦名媛圈御用的維持身形法寶。」Dora的瘦身奇幻之旅由此展開。

秘帖出自香港老中醫，選用天然花草植物配方調製而成，可有效提升代謝與調理身體機能，但因為價格昂貴與煎煮不易，僅在有錢有閒的闊太太圈中流傳。「試喝以後真的太驚豔了，能感覺到身體的毒素被排出去，也不會有肚痛腹瀉的恐怖副作用！」

十時塑免煎藥免熬煮　加水就能輕鬆搞定

這帖秘方需要拿回家慢火熬煮才能飲用，十分不方便，前台北市聯合醫院中醫師余雅雯取得藥方後，投入了大量的時間和精力，與醫藥學專家技術合作，終於成功將秘方轉化成為易於攜帶和使用的「十時塑花草燃脂茶」。

▲▼dora妍希,直播主,十時塑花草燃脂茶,紫花苜蓿。（圖／業者提供）

余醫師表示，「十時塑花草燃脂茶」主要成分為珍貴的草藥之王「紫花苜蓿」，對於增加體內的瘦體素有顯著效果，「只要增加1% 瘦體素，就能減0.3公斤！」紫花苜蓿更因富含胺基酸、蛋白質還有維生素，在減脂代謝後，還能增加肌肉量，讓身材線條更加緊實有彈性。

▲▼dora妍希,直播主,十時塑花草燃脂茶,紫花苜蓿。（圖／業者提供）

越喝越瘦！夏季冷飲新寵兒

「十時塑花草燃脂茶」的成功口碑不僅僅在於瘦身效果，更重要的是讓人能夠在減重的過程中感到輕鬆愉快。Dora開心證實：「不得不說真的很好喝，冷熱沖泡或加冰塊都適合，有花的清香，還會韻後回甘，越喝越喜歡！」

▲▼dora妍希,直播主,十時塑花草燃脂茶,紫花苜蓿。（圖／業者提供）

十時塑滿足了想喝手搖飲的慾望大魔王，還加碼促進循環代謝、抑制並分解長年囤積的脂肪，最後再將毒素加速排空。平均3週就可減去7公斤的體重，甚至降低腹胖的機率達210%！輕鬆完成瘦身這個看似不可能的任務。

▲▼dora妍希,直播主,十時塑花草燃脂茶,紫花苜蓿。（圖／業者提供）

嘗到「十時塑花草燃脂茶」甜頭的Dora也曾多次在社群網站上分享：「其他人喝飲料都是越喝越腫，只有我喝十時塑越喝越瘦！想要有好的體態，一定要一天泡一杯！」引發媒體爭相報導十時塑爆買潮，更一度造成廠商大缺貨。「很多網美或麻豆朋友跟我說，她們被我的塑身效果驚到了，現在也都在偷偷喝十時塑控制身材！」Dora笑著爆料。

▲▼dora妍希,直播主,十時塑花草燃脂茶,紫花苜蓿。（圖／業者提供）

▲▼dora妍希,直播主,十時塑花草燃脂茶,紫花苜蓿。（圖／業者提供）

隨時喝、隨時SO「十時塑」哪裡買？

Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8nm
東森購物網特惠組: https://chshop.work/VBA6g
各大屈臣氏門市：https://www.watsons.com.tw/store-finder
Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
心動專線：0800-005-133、0800-520-367
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓

ET快訊
快訊／輔英科大2女學生　「校園同一地點」墜樓雙亡
快訊／勇士3連霸　各大店家「封王優惠」出爐
快訊／汐止童驗出三級毒品！　「急扣幼兒園監視畫面」
「抹布水牛肉麵」店家打包！　現況曝光
短今「被帶小房間摸胸」許傑輝：沒雜念！　黃云歆怒揭1破綻
受害者+1！　她爆遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心
快訊／不是單一個案？　她爆：汐止學童驗出安眠藥
快訊／高雄2女大生墜樓　1人宣告不治！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

燕麥奶拿鐵、珍珠奶茶都有！　超商「5大品項買1送1」限時3天搶

終於等到這支！超商限定開賣「泰奶霜淇淋」　只要49元爽吃

夏天想穿比基尼展現！營養師體重管理六寶＋不挨餓菜單大公開

全台首家！「黃阿瑪主題超商」開了　獨家3款咖啡杯、周邊超Q

網紅界的減重密技！火辣直播主Dora自曝超強瘦身法

炸物控新選擇！　英國國民美食「炸魚薯條」台灣速食店吃得到了

開放口味任選！　超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

下殺了！速食店「6元起司塔、18元比薩」開搶　還有肉桂捲買1送1

七星米買1送1、買牙刷送6條牙膏！全台通路「激殺優惠」懶人包

【廣編】土城新核心熱銷爆發　「合謙上謙城」捷運萬大線約350公尺

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

魏如萱深夜「接小14歲陳昊森回家」　曾直播認「勾引過」..離婚1年爆3緋聞

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷　受害女控遭強吻、示意口交

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

燕麥奶拿鐵、珍珠奶茶都有！　超商「5大品項買1送1」限時3天搶

終於等到這支！超商限定開賣「泰奶霜淇淋」　只要49元爽吃

夏天想穿比基尼展現！營養師體重管理六寶＋不挨餓菜單大公開

全台首家！「黃阿瑪主題超商」開了　獨家3款咖啡杯、周邊超Q

網紅界的減重密技！火辣直播主Dora自曝超強瘦身法

炸物控新選擇！　英國國民美食「炸魚薯條」台灣速食店吃得到了

開放口味任選！　超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

下殺了！速食店「6元起司塔、18元比薩」開搶　還有肉桂捲買1送1

七星米買1送1、買牙刷送6條牙膏！全台通路「激殺優惠」懶人包

【廣編】土城新核心熱銷爆發　「合謙上謙城」捷運萬大線約350公尺

快訊／輔英科大2女學生「校園內同一地點」墜樓！雙雙送醫不治

媽媽回家驚見「女兒床上」躺陌生男！　疑追求者偷備份鑰匙

習近平罕見提「琉球」　強調與中國「交往淵源很深」

為北藝、悠遊卡釋疑！民眾黨批蔣萬安救市政靠「柯維拉」　北市這樣說

狂賀富邦勇士3連霸！　各大贊助商「封王優惠」一次看

拒繳「行人地獄」罰單激增　214人遭新北執行署扣押存款、薪資

目睹夜店男幫妹子擋酒…她羨慕「我男友這麼溫柔就好了」！走近一看崩潰

墨西哥市長遭販毒集團「死亡威脅」　永久搬入軍營避難

揭綠製造幼兒園餵藥案「3大謠言」　國民黨要賴清德出面道歉

新北曝汐止童「三級毒品」採檢數據！　急扣幼兒園監視畫面

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

消費熱門新聞

只有3天！超商咖啡「加1元多1杯」

麥當勞「2神級漢堡」悄悄回歸

618狂歡年中慶momo買一送好心動

麥當勞5大品項買1送1限時14天搶吃

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天！

七星米買1送1！全台通路激殺優惠懶人包

速食店連3天搶6元起司塔、18元比薩

舒酸定百吉跨界合作放膽吃冰！

美式賣場育兒神器3年來首出新品

只有7天！超商咖啡新品「買2送2」

網紅界的減重密技！火辣直播主Dora自曝超強瘦身法

超商獨家開賣「究極巧克力冰淇淋」

速食店開賣「炸魚薯條」了

超商獨家！哈根達斯雪糕「第2件2折」

更多熱門

相關新聞

美女直播主慘死柬埔寨　專家提「3大疑點」

美女直播主慘死柬埔寨　專家提「3大疑點」

南韓33歲知名美女直播主娥英（아영，音譯）本月2日和友人前往柬埔寨旅遊，豈料2天後卻在中國人經營的診所吊點滴、注射血清時癲癇發作死亡，被棄屍首都金邊近郊，然而死後屍體臉部浮腫、毀損嚴重。對此，南韓刑事法務專家提出3大疑點，首先質疑娥英生前為何刻意選擇中國人經營的診所接受治療。

韓美女直播主慘死柬埔寨　家屬「拒絕解剖」

韓美女直播主慘死柬埔寨　家屬「拒絕解剖」

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

東森邀憲哥親臨王三郎直播現場

東森邀憲哥親臨王三郎直播現場

快訊／韓國正妹「來台遭性騷」　首度發聲

快訊／韓國正妹「來台遭性騷」　首度發聲

關鍵字：

Dora妍希直播主十時塑花草燃脂茶紫花苜蓿

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

「這台吃電怪獸」竟不准拔插頭！苦主硬拔...下場哭了

抓包老公偷吃19歲嫩妹！國光女神淨身出戶

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

第6代「國產HONDA CR-V」來了

即／高雄某大學「2女學生墜樓」！　均命危搶救中

「報復心強」狠角色星座Top 3

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面