南韓美女直播主慘死柬埔寨　刑事專家提「3大疑點」：為何注射血清

▲33歲的南韓直播主娥英慘死柬埔寨。（圖／翻攝自Instagram／lovely_ahyeong）

記者羅翊宬／編譯

南韓33歲知名美女直播主娥英（아영，音譯）本月2日和友人前往柬埔寨旅遊，豈料2天後卻在中國人經營的診所吊點滴、注射血清時癲癇發作死亡，被棄屍首都金邊近郊，然而死後屍體臉部浮腫、毀損嚴重。對此，南韓刑事法務專家提出3大疑點，首先質疑娥英生前為何刻意選擇中國人經營的診所接受治療。

南韓CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》今（13）日上午也在節目後半段討論這起眾所矚目的案件，其中韓國刑事法務政策研究院專任研究員承載賢（승재현，音譯）以專家身份受邀上節目討論，他針對娥英的死提出「3大疑點」，分別是看診醫院的選擇、為何接受血清注射，以及屍體出現骨折和浮腫的原因。

▼南韓刑事法務專家針對娥英之死提出「三大疑點」。

首先是「醫院問題」。娥英的屍體6日在柬埔寨首都金邊近郊、甘丹省甘丹斯登縣某處預定開發住宅區工地的水溝被當地民眾發現，警方獲報後趕往現場，並在包裹娥英屍體的紅布驗出在金邊萬景崗區（BKK）經營博康診所的中國籍夫妻指紋，該對中國籍夫妻坦承，死者娥英曾是診所的病患，在接受點滴、血清注射後癲癇發作死亡，於是他們開車棄屍。

承載賢提出質疑，為何娥英生前會在語言不通的情況下，特意選擇前往中國籍夫妻經營的診所、而非當地韓僑所經營的醫療設施？該節目採訪到在柬埔寨經營環球韓僑醫院的院長吳成日（오성일，音譯），他表示，「我無法理解，那位女直播主（娥英）為何會去中國人經營的診所就醫？明明這裡有好幾間醫院、診所都是韓國醫師經營的。」

▼中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（圖／翻攝自柬埔寨之光）

▲中國籍夫婦在柬埔寨金邊經營的診所，看診科別涵蓋中西醫、兒科、內科、婦科等。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

承載賢提出第二個疑點，為何娥英會在該間診所接受血清注射治療？他表示，通常是患者因為感染瘧疾、破傷風，為了提升免疫力，才會以接受血清注射作為治療方式，然而才來到柬埔寨旅遊2天的娥英，究竟是因何種症狀才會被醫院開血清注射處方，這是警方必須釐清的疑點之一，認為這恐怕並非是一場單純的醫療疏失。

至於第三項疑點，則是為何娥英的屍體臉部浮腫且出現嚴重毆打痕跡、甚至因此難以透過臉部特徵辨識身份？承載賢表示，「若接受血清注射，臉部或許會呈現浮腫，但在程度上和遭暴力毆打、或是藥物中毒產生的副作用不同。若身體某部位骨折（頸部骨折），這表示受到外力衝擊才會如此，如果說這單純只是因為注射血清癲癇發作，是不太可能的。」

承載賢推斷，娥英應該是意外死亡，至於她的死因是醫療疏失造成、或是牽涉刑事案件，則需要透過當地警察積極調查、司法互助。他認為，同行的友人應該是受到某種精神創傷，才不太願意向外界公開兩人同遊柬埔寨的過程。他也建議家屬，應配合當地警方實施解剖驗屍，才能早日釐清娥英死亡的真相。

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