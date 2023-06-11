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韓美女直播主慘死柬埔寨！「屍體裹紅布」丟水溝　曾和Mark傳誹聞

▲▼柬埔寨金邊近郊水溝挖到一具女屍，確認身份為33歲韓國女性。（圖／翻攝自RSC）

▲柬埔寨金邊近郊水溝挖到一具女屍，確認身份為33歲韓國女性。（圖／翻攝自RSC）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名頻道有15萬人訂閱的33歲知名女直播主（BJ），今年3月停止直播活動後便在社群網路上銷聲匿跡，直到最近柬埔寨警方在水溝發現一具被紅布包裹的屍體後，才確認其身份為該名女直播主，原來該直播主和友人前往柬埔寨旅遊，在當地診所接受治療後不幸死亡，警方緊急逮捕經營診所的中國籍夫婦。

根據《柬埔寨之光》（Rasmei Kampuchea Daily）、《柬中時報》，柬埔寨警方本月6日在首都金邊郊區、甘丹省甘丹斯登縣的某處水溝發現一具身份不明的女屍，屍體被一張紅布覆蓋後丟棄該處，國家警察署指示當地刑事警察局偵辦該案，最後證實該具女屍為一名來自南韓的33歲邊姓婦女。

▲▼中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（圖／翻攝自柬埔寨之光）

▲▼中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（圖／翻攝自柬埔寨之光）

▲▼中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（圖／翻攝自柬埔寨之光）

在刑事警察局率領特種部隊、聯合金邊當地警方偵辦下，證實嫌犯為一對來自中國的夫妻，分別是30歲中國籍男子賴某、39歲女子蔡某，他們在金邊著名的萬景崗區（BKK）經營博康診所，而他們也對警方坦承棄屍的犯罪事實，並在近期內移送法辦。

該對中國籍夫妻表示，6月4日，死者來到診所吊點滴、注射血清，期間卻突然癲癇發作、全身抽搐，最終氣絕身亡，而他們在死者斷氣身亡後，將屍體用紅色墊子包裹起來搬到2007年產的藍色Toyota Prius車上，驅車前往甘丹省棄屍。

不過當地媒體《RSC》於6日的報導卻指出，該名南韓女性死者的屍體在化驗時，被發現臉部出現嚴重的毆打痕跡，傷口甚至導致無法清楚辨識臉部特徵，其他還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等；而在《柬埔寨之光》10日的報導則指出，該名死者接受注射生理食鹽水或血清時，突然引發癲癇發作死亡。

▲▼韓國女屍臉部受傷毀損嚴重，且出現頸部骨折、挫傷、燒燙傷等。（圖／翻攝自RSC）

▲韓國女屍臉部受傷毀損嚴重，且出現頸部骨折、挫傷、燒燙傷等。（圖／翻攝自RSC）

其實早在昨（10）日，《TV朝鮮》等韓媒就報導該名女直播主葬身柬埔寨的消息，報導中提到該名直播主頻道訂閱數為15萬、社群平台（Instagram）追蹤人數為25萬，經過網友們推敲後，確認該名女性死者為AfreecaTV的直播主娥英（아영，音譯），全名為邊娥英（변아영，音譯），而柬埔寨當地媒體在報導時也曾直接標示死者姓名（ BYIN A YEON）。

根據韓媒《News1》，南韓外交部今（11）日表示，將會向死者家屬提供外交上的協助，而南韓警方已邀請柬埔寨警方提供協助，向和邊娥英同遊柬埔寨的友人進行詳細調查，至於死者屍體的解剖工作目前仍在進行中。

▲▼死者證實為南韓知名直播主娥英。（圖／翻攝自韓網）

▲死者證實為南韓知名直播主娥英。（圖／翻攝自韓網）

邊娥英今年3月透過公告向粉絲宣布，將結束進行已久的直播工作，「清算」自己身為直播主的日子，同時表示將在日後返抵南韓時，拍攝影片向粉絲解釋其深陷的爭議。

據悉，邊娥英擁有亮麗的外貌、性感的火辣身材，2019年男團100%的前成員禹昌範和前女友BJ열매（韓文為果實）展開爆料攻防戰，其中BJ열매透露自己以前曾經牽線邊娥英和男團GOT7的Mark交往，對此邊娥英曾在Instagram發文否認，表示自己和Burning Sun事件無關。

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