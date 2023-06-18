台南女遭洗劫神反轉　閨蜜竟是主謀！拷貝大樓磁扣聯手男友行搶

▲台南女遭惡匪洗劫，閨蜜竟是主謀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南市16日傳出大樓強盜案，41歲許姓男子趁王姓女子開門拿取外訂豆花空檔闖入，以束帶控制屋內王女及33歲鍾姓閨蜜等2人，並行搶現金2萬元、價值約40萬元的各類名牌包，許男落網後說詞有眾多疑點，警方追查發現，原來鍾姓閨蜜才是主謀，她跟許男是男女朋友，2人計畫行搶，警今（18）日將鍾女依涉嫌強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲押。

▲許男闖入大樓以束帶捆綁女屋主，搜刮現金名牌包後搭電梯下樓，動作神情顯得慌張。（圖／記者林悅翻攝）

警方指出，許男16日15時許前往金華路某大樓，趁王女開門拿取外訂豆花之際闖入，以束帶控制屋內的王女及鍾女並行搶，許男離開時大樓保全察覺有異狀，馬上追逐並報警處理，警方於案發後4小時內迅速鎖定涉案許男，連夜北上桃園將其緝捕到案，調查後許嫌依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送臺南地方檢察署偵辦，並經法官於18日裁定羈押禁見。

▲許男犯案後隨即北上逃回桃園，但隔天即狼狽落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方後續於18日再持拘票將鍾女逮捕帶回，調查發現該案是由鍾女與許男共同謀劃犯罪，除許男得以順利進入大樓磁扣是由鍾女所交付、且案發時並在屋內接應開門等，但不料許男逃離時被大樓保全發現異狀上前追逐始犯行敗露。全案調查後將共犯鍾女依涉嫌強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲押。

▲屋主女閨蜜為共犯遭逮送辦並聲押。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，鍾女與許男於今年3月份於網路直播購物中結識，後並發展為男女朋友。因鍾女熟知王女擁有各類名牌包，為覬覦錢財夥同男友計畫行搶，並以其深獲王女信任友好關係，藉機拷貝大樓磁扣備用，並利用案發前1日，兩人相約前後駕車至大勇街某停車場相見，並由鍾女將大樓磁扣交付予許男，並於16日下午3時許，以外叫豆花開門讓許男佯裝搶匪順利進入，並共同演出被害受搶之情節。