宥勝妻曾喊「後悔嫁給他」誘惑多！　選妻原因被翻出：願意縱容我

▲妻子透露，後悔嫁給宥勝的想法已出現過3650次了。（圖／翻攝自YT宥勝去哪兒）

記者施怡妏／綜合報導

「#MeToo」事件延燒，宥勝遭爆對女員工上下其手，舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，「顧家好男人」的人設大翻車，宥勝今（18）坦承道歉，「面對曾經犯過的錯，我不會逃避，對不起」。事實上，宥勝妻子慈惠曾透露，後悔嫁給宥勝有3650次了，也透露當初決定嫁給宥勝的原因。

宥勝在YouTube頻道「宥勝去哪兒」，3年前上傳10萬訂閱Q&A影片，有網友問宥勝這麼帥，身旁應該有不少女生主動追求，為何後來選擇妻子蕾媽共度一生？妻子聽完後秒回「非常多（追求者）」。宥勝回應「我的答案很簡單，因為她願意縱容我的任性」。

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妻子則回答，「選擇他的最大原因，他是一個想法很多的人， 對於我來說，他是一個很互補的人」，生活中充滿驚喜，「或是驚嚇」。





▲選擇妻子攜手共度一生的原因是，對方願意縱容他的任性。（圖／翻攝自YT宥勝去哪兒）

另外，還有網友提問「有沒有後悔過嫁給宥勝？」妻子表示，「後悔大概3650次」，宥勝接著補充，兩人交往初期有很多摩擦，經過一次次的磨合，才找出平衡點，「我覺得在蕾媽手術完之後，我們會是一個全新的出發」。

宥勝今在臉書回應性騷擾指控，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」而他的經紀人，同時也是他的太太慈惠則未回訊息。