罕見！消防抓黑眉錦蛇隔天「生一窩蛋」　民眾：土地公送財

▲黑眉錦蛇在消防隊上產下一窩蛋，有人說這代表「土地公送財來了」。（圖／民眾提供）



記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投縣草屯消防分隊日前替民眾捕捉了一條三級保育類「黑眉錦蛇」，放置在隊上籠子裡，沒想到隔天一早往籠子內一看，黑眉錦蛇1夜之間生了一窩白白的蛋，並用身體將蛋仔細圍住保護，附近民眾得知後，笑稱是傳說為土地公化身的黑眉錦蛇，帶財來到消防隊了！

被列為三級保育的黑眉錦蛇，本身無毒，被稱為「最美麗的家蛇」，或者在民間傳說中是土地公的化身。日前南投縣消防局獲報，有民眾在農地發現了1條黑眉錦蛇，草屯分隊前往捕捉，並將這條長約1.5公尺的錦蛇放在籠中留置1夜。

到了隔天一早，消防弟兄前往查看錦蛇狀況，發現籠中出現了一些白白的物體，打開就看見黑眉錦蛇以身體圍抱住1窩蛋，並抬著頭警戒，原來捕捉回來的這條黑眉錦蛇已經懷孕，在籠子中「過夜」剛好產下了一窩蛋，附近居民聽到這個消息，也笑著說消防分隊是寶地，「土地公」的化身黑眉錦蛇帶著錢財來了，還加碼了一窩「錢仔子」，是吉祥的象徵。

根據消防隊表示，原先看到這條黑眉錦蛇有部分的身體鼓鼓的，還以為只是在消化食物、沒特別注意，沒想到是有孕在身，而且幫忙捕蛇這麼多次以來，蛇直接在隊上生蛋的狀況還真是非常難得。