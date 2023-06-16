端午除穢轉運　鎮轅境頂土地公廟推限定款香包與信眾結緣

▲端午「除穢轉運」，台南市北區崇安街鎮轅境頂土地公廟，推出伯公限定款「香包」與信眾結緣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區崇安街鎮轅境頂土地公廟，主祀福德正神，陪祀齊天大聖爺與臨水夫人，是當地居民的信仰中心，端午正值仲夏是禳毒驅疫的日子，神尊指示將每年端午這天訂為「除穢轉運日」，舉辦一系列除穢轉運活動，並推出伯公限定款「香包」與信眾結緣。

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6月22日歡迎民眾自備容器前往領取午時水，廟方備有艾草、菖蒲，可沾午時水，淨全身，讓信眾除穢氣、轉旺運、消暑氣。特別的是，今年加碼推出純手工限量伯公指定款「除穢轉運香包」，當日上午11時起完成廟方指定任務，即可免費索取，吊掛在隨身包包、家宅或車內，能協助持有者除穢氣、招財、轉運、保平安，數量有限送完為止。

廟方指出，純手工限量伯公指定款「除穢轉運香包」是信眾張小姐發願護持的作品，但這不是張小姐第1次與鎮轅境頂土地公廟攜手合作，今年清明節期間就以手作平安符夾袋與香客結緣，獲得廣大好評，而該樣式也是經過伯公博杯定制的。此次，以純手工製作除穢轉運粽子造型香包2百份，要在當天跟廟裡參拜的香客結緣。

信眾張小姐說，「除穢轉運香包」從材料、形狀、顏色與吊繩，還有填充7種除穢轉運的內容物（伯公金身樟木、粗鹽、白米、芙蓉、艾草、抹草、香茅），包括開放索取時間…等，都是逐一向伯公博杯，得到3個聖杯之後才採用的。所以這份「除穢轉運香包」，不但純手工限量，更是伯公親自指定的作品，甚至在請示「除穢轉運香包」如何讓香客索取的方式時，還出現「立杯」顯示神威！

廟方提到，「除穢轉運香包」將於端午節當天上午11時開始發放，請先完成參拜流程任務，即可免費索取，限現場結緣，人限定1個，不可重複領取，領取完會在手背上蓋廟章，領取完為止。取得香包後記得過爐加持，吊掛在隨身包包、家宅或車內，能協助持有者除穢氣、招財、轉運、保平安。

端午節系列活動從上午8時30分開始，推出一年僅有四次機會的補財庫活動，另邀請美髮師到廟埕前義剪，幫助信眾把厄運剪除，去掉穢氣；同時準備消暑西瓜，讓信眾免費享用吃免驚，當然，還有端午節的重頭戲：取午時水，廟方購買逆滲透純水，於廟埕前經過天地靈氣與神尊法力加持後，上午11時15分起開放信眾自備容器來盛取，歡迎有興趣的民眾可以前往參拜結緣。