23歲逃兵役躲國外14年　年薪750萬軟體業經理回台…二審判罰100萬

▲南投李姓軟體經理為了逃避兵役，在國外躲了14年，回國後被法院判罰100萬元。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／南投報導

南投一李姓男子從23歲就出國念書，躲兵役躲了14年，直到37歲過了役齡，他才返台並接受審判。一審法官依妨害兵役治罪條例，處他5月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付15萬元。檢方再上訴，認為李在美國擔任軟體經理，年薪約台幣750萬元，罰15萬元太輕。二審維持緩刑，但改判李要罰100萬元，全案還可上訴。

判決指出，李男在23歲時，向內政部申請出境就學核准，從2008年出國10年後，鎮公所發現他已超過役男出境最高就學年齡限制，發文限他在6個月內返國接受徵兵，但李男為躲兵役仍遲未返國，被南投地檢署起訴。

李男被通緝後在國外躲了14年，去年才回國，而他到案後坦承犯行，南投地院審理，認為李男經兵役行政單位催告後仍置之不理，破壞國家對於徵兵制度執行的公平性，損及潛在國防動員兵力，審酌李男大學學歷，目前擔任軟體業經理，經濟小康等情狀，依妨害兵役治罪條例，處5月徒刑，不過認為他態度良好，無再犯之虞，緩刑2年，並向公庫支付15萬元。

檢方再上訴，認為每個役男都在盛年時期花1年盡國民義務，李男卻逃避兵役，在37歲過了役齡後才回國，是深思熟慮逃避兵役，而非「無再犯之虞」，根本在玩弄國家法令，且一審判李需繳的15萬罰金，不僅和李年收入25萬美金(約台幣750萬元)有天壤之別，輕罰也讓以後想逃兵的人都可以放心仿效，影響國防安全。

二審法官認為，李的原審判決所稱「無再犯之虞」，是指他無犯罪前科、不會再觸犯法令，並非單指逃避兵役，因而原審刑期和宣告緩刑並無不當，但審酌李的經濟等情況，15萬元罰金不足以讓他警惕犯行，改判他在6個月內應向公庫支付100萬元，全案還可上訴。