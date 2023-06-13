國3竹山段車禍轎車變火球！貨車側翻卡分隔島…竟是酒駕上路

▲國3南下竹山段凌晨發生車禍。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

國道3號南下242.7公里竹山路段今(13)日凌晨5時34分發生車禍，1輛黑色轎車與大貨車發生碰撞，導致轎車起火、大貨車側翻倒地，警消到場將2名駕駛送醫，皆無生命危險，惟貨車駕駛酒測值達0.56毫克，將依公共危險罪移送偵辦。

警方說明，48歲張姓男子駕駛轎車，與駕駛營大貨車的45歲王姓男子發生碰撞，車輛當場被撞成逆向，瞬間起火燃燒，大貨車則是側翻倒在分隔島上，事故占用內外車道，並影響北上內車道。

警消獲報到場緊急將起火車輛撲滅，2名駕駛緊急送醫後無生命危險，事故現場於6時45分全部排除，恢復通車，肇事原因尚待調查釐清；另王男酒測值達到0.56毫克，酒駕上路，將依公共危險罪移送地檢署偵辦。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生，另酒後不開車，並應多加使用指定駕駛、代客開車等服務，千萬不要僥倖酒駕，另如有飲用酒精濃度較高的酒類，應注意「隔日宿醉不上路」。

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