恐怖酒空！伸手彈臉頰「女翻臉離席」　醉男怒奔她家二度潑油縱火

▲南投男酒後到女性友人家門前潑灑汽油縱火。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投昨(16日)傳出一起縱火案！警方調查，黃姓男子(26歲)昨中午參加婚宴，席間與同桌林姓女友人開玩笑時導致林女不悅而發生口角，最後林女憤而離席，事後黃男覺得遭羞辱面子掛不住，竟於下午4時許夥同好友兩度前往林女住家門口潑灑汽油點火。黃男遭警方逮捕時，還因酒醉而在酣睡中，全案依公共危險案偵詢後移送南投地檢署偵辦。

警方初步調查，縱火的黃男昨午參加婚宴，席間黃湯下肚後，竟藉著酒意伸手指彈弄同桌的林女臉頰尋開心，林女當場翻臉憤而離席。黃男自覺面子掛不住，認為林女離席是當眾給他難堪，因此於當天下午4時許夥同賴姓好友前往林女住家門口鐵門、空地處潑灑汽油點火，拍照PO網後自行將火勢澆滅；但離開約1小時後，黃男又再度折回林女住家門口二次縱火。林女接獲家人通知後，立刻報警處理，所幸火勢及時撲滅，未釀成傷亡。

南投分局獲報後立即展開調查，經調閱相關跡證後發現黃男涉有重嫌，隨即展開緝捕，經員警不斷過濾相關軌跡，最後終於在名間鄉某診所內發現身上多處燙傷且還在酣睡中的黃嫌，員警先將黃嫌戒護至南投醫院治療，隨後帶回製作筆錄，經酒測黃男有飲酒，全案依公共危險罪(縱火、酒駕)偵詢後移送南投地檢署偵辦。