5億高中生離奇墜樓　配偶父：不知兒登記同婚...檢約談才知

▲夏男與賴姓高中生登記結婚，但夏男父親直到檢方約談才得知兒子登記同婚。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中5億賴姓高中生墜樓事發至今超過1個月，死者解剖鑑定出爐，判定是「高處墜落」導致死亡，且身上無毒物反應，檢警排除他殺可能。但死者墜樓前2小時才與同性夏姓地政士助理登記結婚，之後墜樓身亡，兩人為何結婚？賴生為何登記完後墜樓仍無答案，讓不少人認為案情不單純。據悉，連夏男父親都不知道兒子登記同婚，還是檢方約談他說明，才知情。

身價超過5億元的賴姓高中生，在其阿公(即生父)告別式隔天，先與夏姓地政士助理前往登記結婚後，沒多久就離奇墜樓。賴母指控，夏姓配偶謀財害命，還請法醫權威高大成協助，不過檢警在墜樓處陽台欄杆外發現死者DNA，還取得鄰居證詞稱，事發前並未聽到爭吵以及事發大樓雨遮上發現刮痕等，判定死者並非遭到他殺。

但夏男找賴生登記結婚意圖為何？以及賴生為何願意與夏男前去戶政事務所登記，一切仍讓人霧裡看花。儘管檢警方初步認定賴生非他殺，夏男即便躲過殺人重罪追訴，但專案小組發現，夏男當時為了登記成功，先找大樓清潔阿姨協助不成，竟隨機拜託路人辦理結婚登記，且夏男跟賴生2人幾乎沒有互動，不僅沒有熱戀照，彼此之間也沒有親蜜對話。若認定假結婚，將依使公務員登載不實的偽造文書罪將夏男起訴，夏男將無法繼承5億元房產。