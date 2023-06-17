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女墜樓輕生「託夢媽媽3個字」竟重啟調查！　警見一幕秒認出嫌犯

▲高仁和。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高仁和分享曾經手「託夢」重啟調查案例。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

五億高中生賴男登記結婚後2小時墜樓，該案引起全台關注，日前更有靈媒冰冰老師指出，賴男來託夢講述案情申冤。前刑警高仁和分享，過去也有一名女子墜樓，託夢給媽媽「3個字」後，發現該案還有嫌疑人，重新調查。

高仁和在《驚爆新聞線》節目上表示，一名女子墜樓身亡後，檢方用輕生結案，但案發過後約半年，亡者母親一直到刑事組稱女兒託夢說「ABC」，警方起初沒有當一回事，安撫媽媽情緒後便請離。

半年後在北市文山區一間百貨公司又發生墜樓案，保全發現電梯有一名男子跑出，就及時攔下詢問對方從哪裡下來，該男才說「剛剛跟女友吵架，我女友從6樓跳下來，我下來看有沒有怎樣」。

該男被帶往警局後，高仁和看見他手臂上有「ABC」的刺青，才驚覺說「我找你很久了」，該男則稱「那個事我不是故意的」。

該男後續坦承，那個1年前墜樓死亡的女子是他當時的女友，因為懷疑他劈腿，就跑去坐在陽台窗邊，他原本是要伸手拉她，結果該女推他一下之後自己墜樓，他因為太害怕才逃跑。警方便隨即通知地檢署，重新調查該案的過失致死或他殺嫌疑。

根據本報先前報導《5億高中生託夢？靈媒崩潰：之前言論都是我神智不清說的》，冰冰老師在節目上稱被賴男託夢後引起討論，13日深夜又發出聲明表示，她日後不會再對5億高中生命案發布任何的言論，並透露親朋好友因此事被曝光牽連，「我是真心想幫忙，也是神明說要幫，但比起這些所謂的正義，我們菩薩更在意的是孝道，我不應該讓我的父親煩惱，我也不應該讓我的家人朋友一起工作夥伴都被波及」，並稱「我之前的言論都是我精神分裂神智不清所說出的」。

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