家屬質疑假結婚！解密5億高中生手機...與配偶無情話　沒熱戀合照

▲台中5億高中生墜樓案，夏姓父子接受檢方調查。（圖／記者許權毅攝）

記者劉人豪／台中報導

賴姓5億高中生命案疑點至今尚未明朗，家屬質疑有謀財害命的可能，而夏男雖說是因為跟賴男相愛才結婚，不過家屬認為2人婚事不符合「證人親見親聞」、「結婚須基於經營永久共同生活關係」，申請婚姻無效之訴，專案小組也查出夏男跟賴男2人幾乎沒有互動，不僅沒有熱戀照，彼此之間也沒有親蜜對話。

▲5億高中男5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

賴母委託的律師許哲維表示，18歲賴男獲贈父親位於台中30筆不動產，市值達5億，夏為地政士助理，夏父也是地政士，2人曾幫賴家處理房地產。5月4日當天，夏到家中找賴，以教他處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即帶往戶政所登記兩人結婚，不料，2小時後，賴男墜樓身亡。 ▲介入5億高中生命案遭疑「刻意誤導」！高大成嘆：我水準這麼低？（圖／記者許權毅攝）

由於賴生遺產龐大，賴母強烈質疑是謀財害命，檢警也將死者賴男及夏男手機送交數位鑑識，專案小組調查2人手機後，發現2人之間幾乎沒有互動，不僅沒有通聯記錄，連一些出遊之類的親密合照也沒有，2人結婚的證人也是臨時找來的人選，夏男一度打算以3千元代價拜託大樓清潔阿姨當證人遭拒。事後，清潔阿姨告訴警方，「不要說3000元，3千萬我也不會簽名，當時就擔心如果發生事情會內疚！」怎料隔天就聽聞賴生墜樓身亡。

▲賴母委任律師許哲維。（圖／記者白珈陽攝）

許哲維表示，申請婚姻無效之訴最主要兩個理由，第1點，他們律師團隊找到一個民國51年的判例，裡面提到「結婚的證人，須在場親見親聞」，根據目前掌握資料，夏男找來的證人，「並沒有一起到戶政事務所」，所以不符合親見親聞要件。

許哲維說，第2點，「結婚必須是基於經營永久共同之關係」，據悉，夏男在檢方的供詞，稱結婚的理由是要得到爸爸的房產、或是財務規劃，而這些都不是以基於永久共同生活關係為目的。