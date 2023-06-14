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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生案10大證據排除他殺！　律師：未解答家屬「這些質疑」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲5億高中生案，賴母委任律師許哲維針對今日週刊報導10大新證據回應。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者許權毅／台中報導

5億高中生命案疑點至今尚未明朗，今日有週刊報導，檢方依照科學採證，10大理由排除他殺。對此，賴母委任律師許哲維受訪提出3點回應，同時對網路發起「上街頭」一事表態，與法醫高大成看法一致，會儘可能透過司法程序主張權利，不希望上街頭，同時也對關心此案的台灣人表達感謝。

許哲維表示，針對週刊報導有3點說明，其一是家屬從頭到尾的立場都很一致，沒有認為「我沒主張的事實才是事實」，今天家屬提出很多疑點，只要檢警做出的證據，不管是解剖報告、現場鑑識報告，可以完整回答到家屬疑點，「那我們也就可以接受這樣子的說法，總歸一句就是讓證據說話」。

▲▼5億高中生,母親,生母,賴母,台中。（圖／記者許權毅攝）

第二點則是，從週刊報導的10大新證據來看，完全沒有回應到家屬的疑點，比如說「從高樓墜下，那為什麼內臟出血量卻這麼少？」、「從高樓墜下，可是他墜落的地點沒有考量初速度，為何是在距離大樓如此近的地方？」、「賴男左手上的針孔沒有皮下組織出血，但是為何右手卻有皮下組織出血？兩者如果都是同時間施打，為何有此差異？」以上疑點都沒有回應，家屬當然也無法得到滿意答案。

第三，我們只是告訴人（指被害人），我們並沒有偵查的公權力，但我們認為本件顯然有謀財害命的可能，很努力地在我們的能力範圍之內，提出各式各樣的證據，包含現場陳屍的位置、找來高醫生分析、內臟的出血量、血氧濃度過低等等，已經就家屬所能，提供各式各樣的疑點、證據，給有公權力偵查的檢警參考。相信不會如同週刊所言，檢警以輕生方向去採證，而是會聽見家屬聲音，以他殺方向去搜尋證據，不會只停留在輕生方向。

此外，近日頻頻傳出有網友號召上街頭，許哲維認為，很感謝關心此案的台灣人，大家都很有正義感，願意關心一位素昧平生的人，來看司法有沒有還給家屬公道，但是上街頭勞師動眾，也不敢這樣麻煩大家，同時也呼應高醫師說法，大家可以持續關心就好，不用說馬上就要上街頭，現在也還在調查中，我們就讓證據去說話，在司法程序中主張我們的權利，只要大家願意繼續關心，就是最大的幫忙了，再次感謝。

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