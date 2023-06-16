　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

談5億高中生被質疑！高大成吐苦水　再曝夏男「7分鐘戰鬥澡」

▲▼ 。（圖／截取自臉書直播畫面）

▲法醫高大成昨日上直播大吐苦水。（圖／截取自直播畫面）

記者白珈陽／台中報導

針對5億賴姓高中生墜亡案，法醫高大成近日在臉書呼籲大家冷靜，不要再製造對立，也說自己將不再公開討論此案，但昨（15）日他接受直播專訪時，還是忍不住大吐苦水，語帶無奈表示找到真相非常重要，他卻被指責說謊、被質疑專業，讓他相當不滿。

高大成昨現身中山醫學大學「醫探究竟第3期，法醫專訪之無聲的證詞」直播，對於檢警近日的相驗結果，他說「如果你一直要堅持寫自殺的話，家屬一定不能接受」，並稱質疑死因不單純時，應是夏家人跳出來捍衛名聲，但對方卻沒有這麼做，反倒是司法人員反駁他的意見，他無奈說：「奇怪了，這是什麼時代？怎麼變成這樣？」

高大成認為，本案重要關係人夏姓男子，對於賴生出事時「他（夏男）正在洗澡」的供詞，是在推卸責任，他說賴生11時02分墜樓，但夏男走到樓下的時間則為11時09分，一般人更衣、擦身體的時間至少要10分鐘以上，僅7分鐘就有辦法站在樓下等，此狀況並不合理。

他也透露，目前檢警可能會朝2人婚姻無效的訴求發展（調查），「但人命關天才是重點」，賴生墜樓的疑點重重，檢警若是堅持賴是輕生，家屬一定不能接受。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
大家都違規！妹子「見桃機1幕」翻白眼：台灣人哪字看不懂
快訊／副總派黑衣人尾隨被害女！　狂拍偷聽畫面曝
獨／副總被控性騷3女員工！　寶成回應了
轟出2分砲！　大谷翔平登全壘打王
許傑輝小18歲「系花嫩妻」曝光！　豪宅登記她名下
快訊／寶成副總羊曉東涉性騷　台中市政顧問遭解聘
快訊／被爆性騷3女！　寶成副總駁：被離職同事惡搞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八卦山表演被打賞8萬Tiffany鑽戒　街頭藝人憂「誤投」盼物歸原主

快訊／寶成副總羊曉東遭3女控性騷　5聲明反駁：民代玩火自焚

放任一同值班的90KG保母悶死嫩嬰！值班保母判刑定讞

寶成副總被控性騷派出黑衣探子　狂拍被害女還貼耳偷聽畫面曝

獨／副總被控性騷3女下屬　寶成緊急回應：6／13已送性平會調查

飆仔雙載「都不戴帽」狂超車！一轉彎GG了　恐怖畫面曝光

聚會襲胸女客喊「沒關係啦」　他掰醉到斷片被2關鍵打臉

連日大雨鐵牛車打滑...果農慘被壓車下　消防人員拆車救人

苗栗女清晨突倒臥大馬路險遭撞　駕駛傻眼急煞...驚險畫面曝

快訊／寶成副總羊曉東被控性騷3女下屬　盧秀燕：即起解聘市政顧問

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

八卦山表演被打賞8萬Tiffany鑽戒　街頭藝人憂「誤投」盼物歸原主

快訊／寶成副總羊曉東遭3女控性騷　5聲明反駁：民代玩火自焚

放任一同值班的90KG保母悶死嫩嬰！值班保母判刑定讞

寶成副總被控性騷派出黑衣探子　狂拍被害女還貼耳偷聽畫面曝

獨／副總被控性騷3女下屬　寶成緊急回應：6／13已送性平會調查

飆仔雙載「都不戴帽」狂超車！一轉彎GG了　恐怖畫面曝光

聚會襲胸女客喊「沒關係啦」　他掰醉到斷片被2關鍵打臉

連日大雨鐵牛車打滑...果農慘被壓車下　消防人員拆車救人

苗栗女清晨突倒臥大馬路險遭撞　駕駛傻眼急煞...驚險畫面曝

快訊／寶成副總羊曉東被控性騷3女下屬　盧秀燕：即起解聘市政顧問

國產「第6代HONDA CR-V」油耗曝光！比5代省油　1.5渦輪先發

「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

去海底撈點半份生菜只來兩片　客人怒投訴...門市回「稱重符合標準」

央行暫緩升息　房市剛需出籠　591打造「高檔住宅專區」

噁男穿女裝混入大學女澡堂！偷拍一半被「眾女擒抱」送入警局

八卦山表演被打賞8萬Tiffany鑽戒　街頭藝人憂「誤投」盼物歸原主

快訊／寶成副總羊曉東遭3女控性騷　5聲明反駁：民代玩火自焚

全台首創「真・全線上申辦」房貸　將來銀行激推「利率地板價」等三大優惠

劉憶如／RCEP生效衝擊台灣出口　盡速訂定平衡方案

近6年來首度　美核動力潛艦訪南韓釜山港

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

即／輔英科大「2女大生」墜樓！1宣告不治　1搶救中

快訊／寶成集團「副總級主管」爆性騷

即／國2生和爸吵架出意外　女兒牆吹風墜樓命危

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

涉貪緝毒英雄正面曝　放水讓受刑人嘿咻妻子+小三

即／寶成副總爆性騷！律師出面駁：遭離職同事惡整

酒醉女大生D乳露出遭學弟偷拍　他賣同學1張4千

國3北75.9K事故　乘客命危駕駛輕傷

「500萬詐團少年棄屍案」主嫌抓到了

快訊／#MeToo風暴狂燒！王丹、朱學恒列被告偵辦

即／寶成副總羊曉東被控性騷　盧秀燕：解聘市政顧問

快訊／台南壓克力工廠火警全面燃燒

即／新店某社區6樓大火　8隻貓受困火場

更多熱門

相關新聞

快訊／寶成集團「副總級主管」爆性騷

快訊／寶成集團「副總級主管」爆性騷

全台#METOO運動遍地開花、性騷事件連環爆，現在國際鞋業大廠、知名跨國企業上市公司寶成集團也爆出性騷案。據傳，一名副總級主管涉嫌性騷3名女員工，對3人上下其手，嚇得女子紛紛離職。更離譜的是，受害女子向市議員林祈烽投訴，不料該名主管竟派人潛入議會偷拍，當場被逮捕移送法辦。

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

央行加碼限貸遭批　反打剛需購屋族

央行加碼限貸遭批　反打剛需購屋族

實習醫被爆「告白13歲病人」　爸氣炸

實習醫被爆「告白13歲病人」　爸氣炸

台中最貴租金！　每月240萬租飯店比「七期誠品」還貴

台中最貴租金！　每月240萬租飯店比「七期誠品」還貴

關鍵字：

5億高中生台中墜亡高大成直播苦水

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝當眾說「我年輕10歲也想跟你上床」　「植劇場」學員：我當下就哭了

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面