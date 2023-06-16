談5億高中生被質疑！高大成吐苦水　再曝夏男「7分鐘戰鬥澡」

▲法醫高大成昨日上直播大吐苦水。（圖／截取自直播畫面）

記者白珈陽／台中報導

針對5億賴姓高中生墜亡案，法醫高大成近日在臉書呼籲大家冷靜，不要再製造對立，也說自己將不再公開討論此案，但昨（15）日他接受直播專訪時，還是忍不住大吐苦水，語帶無奈表示找到真相非常重要，他卻被指責說謊、被質疑專業，讓他相當不滿。

高大成昨現身中山醫學大學「醫探究竟第3期，法醫專訪之無聲的證詞」直播，對於檢警近日的相驗結果，他說「如果你一直要堅持寫自殺的話，家屬一定不能接受」，並稱質疑死因不單純時，應是夏家人跳出來捍衛名聲，但對方卻沒有這麼做，反倒是司法人員反駁他的意見，他無奈說：「奇怪了，這是什麼時代？怎麼變成這樣？」

高大成認為，本案重要關係人夏姓男子，對於賴生出事時「他（夏男）正在洗澡」的供詞，是在推卸責任，他說賴生11時02分墜樓，但夏男走到樓下的時間則為11時09分，一般人更衣、擦身體的時間至少要10分鐘以上，僅7分鐘就有辦法站在樓下等，此狀況並不合理。

他也透露，目前檢警可能會朝2人婚姻無效的訴求發展（調查），「但人命關天才是重點」，賴生墜樓的疑點重重，檢警若是堅持賴是輕生，家屬一定不能接受。