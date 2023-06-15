基北北桃1200月票預售首日！ 北捷已賣3035張　

▲基北北桃1200定期票開放預購。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

基北北桃1200定期月票於7月1日上路，為分散當天人潮，基北北桃4縣市提前開放6月15日預售，台北市交通局統計，截至10時，台北捷運已預售3035張。台北市長蔣萬安15日表示，1200月票不只減輕通勤負擔，也對台北市朝向2050淨零碳排目標有極大幫助，未來還會實施Youbike前30分鐘免費，鼓勵大家多搭大眾運輸工具。

蔣萬安15日上午10時出席基北北桃公共運輸定期票預售快閃宣傳，他表示，今天是「都會通」1200月票預售第一天，自己抵達會場之前，聽聞至今已賣出2571張，且陸續增加中，代表1200月票深受大家喜愛。而交通局也於事後補充道，截至上午10時，在台北捷運已經預售3035張。

蔣萬安提及，1200月票可到捷運站售票機、國光客運加值機，或若擁有Super card超級悠遊卡，則可到悠遊付加值，非常方便，自己上任後大力支持1200月票，不斷跟中央爭取經費或設備建置，很高興在4縣市積極開會下尋求共識，也獲得中央正面回應，7月1日馬上能享受到1200元暢搭大眾運輸工具。

蔣萬安也說，1200月票「都會通」就是「攏欸通」，不只是平常通勤通學，假日要去其他縣市旅遊也非常划算便利，所以鼓勵大家使用1200月票，減輕通勤負擔之外，也對台北市朝向2050淨零碳排目標有極大幫助；接下來還會實施30分鐘Youbike免費，鼓勵大家多使用大眾運輸工具，朝低碳永續目標前進，希望搭乘綠運輸的使用率從60%提升到70%。

基北北桃都會通售價1200元，即日起民眾即可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站（7月1日起）、國光客運指定車站加值機購買設定，啟用後可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具，包括台北捷運、新北捷運（含輕軌）、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、台鐵、公路/國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

北市交通局提醒，一張悠遊卡只能設定一種定期票，建議已購買雙北1280定期票的使用者持續使用至屆期，即日起也可以持另一張悠遊卡提前設定基北北桃都會通。另持有超級悠遊卡SuperCard的民眾，只要成為悠遊付會員，即可直接透過悠遊付Easy Wallet APP，以手機在線上購買，不用跑到捷運站，在家即可完成購買設定。

為鼓勵民眾使用基北北桃都會通，北市交通局特別製作紀念版只送不賣的都會通紀念悠遊卡!，自2023年6月15日至25日，民眾可至交通局FB「臺北交通大家談」粉絲專頁填答問卷，即可獲得抽獎機會，將於6月26日公布得獎名單，本次活動預計送出500張。