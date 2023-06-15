為北藝、悠遊卡釋疑！民眾黨批蔣萬安救市政靠「柯維拉」　北市這樣說

▲民眾黨團召開「蔣市府請別柯維拉」記者會。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任首次總質詢結束，台北市議會民眾黨團15日批評蔣萬安期許要成為「服務型政府」，然而在幾項重大議題上的做法，卻都以「柯維拉」的方式為市政推動受阻找藉口，包括悠遊卡悠遊卡公司興櫃、教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案等。

民眾黨團15日上午召開記者會，針對悠遊卡公司興櫃，蔣萬安質疑「選前拍板未尊重行政倫理」、過程倉促草率，在答詢時表示「若有不法就送政風處」，但議員張志豪發現，截至14日以前，政風處尚未收到任何要求調查悠遊卡興櫃案的要求。

張志豪批評，說要送政風調查已經經過一周，如有不法，敬請移送政風或檢調續辦，不要含沙射影、捕風捉影的將此案增加更多不必要的揣測，讓悠遊卡興櫃成為政治操作題材。

根據悠遊卡公司前董事長陳亭如的說法，蔣萬安與秘書長李泰興2022年剛上任第一天12月26日、今年1月11日，兩度請悠遊卡公司到市府報告興櫃專案，市府後來也多次請悠遊卡公司補充資料，民眾黨團相信蔣萬安已對過程相當清楚，何來倉促之說？柯市府秉持面對問題、解決問題態度，任內將問題解決，何來「不尊重行政倫理」？

議員陳宥丞補充，悠遊卡公司登錄興櫃是經過縝密的計畫，還有董事會決議，金管會審核才能夠完成的任務，未來不管是增資或重大變更，都一定要公開透明，避免讓有心人士「上下其手」；悠遊卡公司進入資本市場後，市府仍然是最大股東，對悠遊卡的事務都擁有主導權，相較於前市長馬英九將台北銀行併給富邦金，市府從此對銀行事物失去主導權是截然不同的情況。

陳宥丞批評，如果真的有「操弄股價」、讓民間可惡意併購的空間，蔣市府應該趕快送政風，或讓檢調介入，不要在國民黨總統參選人侯友宜民調吊車尾時，為選舉抹黑打負面選戰，圍柯救侯，終究會被選民唾棄。

有關北藝履約爭議調解案，2.34億元追加預算遭台北市議會教育委員會刪除至1000元保留科目，黨團總召黃瀞瑩表示，柯市府同意調解是合法合理，也是負責任的決定，充分展現面對問題，解決問題的務實態度，調解成立的結果也是讓市府須支付的費用，從原先廠商請求的4億多元，折減約一半到2億多元。

黃瀞瑩指出，回顧整個調解過程，此案是歷經6次調解會議、調解委員建議，以及市府委任律師的利弊評估；根據律師評估，若不同意調解而進入仲裁，市府勝訴機率低，恐導致較有利廠商，而不利市府利益的結果，市府將支付較高的賠償金額，「希望蔣市府能更勇於承擔，議會也能不分黨派，共同以務實的態度，面對問題，解決問題。」

對此，台北市政府發言人殷瑋回應，蔣萬安的立場非常清楚，就是不放任疑慮，也沒有預設立場，一切以市民的權益為依歸。悠遊卡的議題方方面面，在國民黨、民進黨、無黨籍議員都有表達疑慮的情況下，蔣萬安請秘書長召集小組進行完整釐清，有什麼不對？基於對議會的尊重，蔣萬安難道有任何立場不回應跨黨派議員共同提出的疑慮嗎？

至於北藝議題，殷瑋說，已由議會教育委員會決議送監察院調查，蔣萬安尊重議會決議、尊重監察院調查，不知道問題在哪裡？教育發展基金議題，也是同理，都是藍綠議員共同關心的。