傳「愛妳吻妳」給同事！公園處駐衛警性騷8女　北市罰2大過「免職」

▲洪婉臻踢爆北市府性騷擾記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員洪婉臻日前踢爆，台北市政府公園處1名男性駐衛警長期性騷擾女職員，言詞脫序、對女同事稱「愛妳、吻妳」、詢問「去妳家針灸」等，受害者至少8人，且時間長達5年、橫跨柯蔣2任市府。台北市長蔣萬安9日允諾1週內調查清楚，而台北市政府發言人殷瑋也於15日表示，該名駐衛警性騷行為明確，予以兩大過免職處分。

針對公園處駐衛警性騷案處理進度，殷瑋15日下午表示，蔣萬安獲知後，立即指示工務局、勞動局、人事處，拉高層級、主動介入、了解真相；而調查結果顯示，被申訴人駐衛警性騷擾行為明確，言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，予以兩大過免職處分，另公園處長黃淑如自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依照市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處。

至於公園處是否盡到「知悉該事件後採取立即有效糾正及補救措施」，殷瑋指出，勞動局也應依規定盡速完成審議。

殷瑋提及，蔣萬安日前已指示，對市府既有性騷擾申訴機制進行精進檢討，性騷擾申訴處理委員會組成，委員應至少三分之二由外部專家學者擔任；另成立調查小組，小組成員至少三分之二應由外部專家學者擔任，而且不得有該機關人員，避免多數委員由機關內部人員擔任，而有不公正的疑慮，工務局、公園處應依照此機制，以重啟調查為原則，追查到底。

除了委員會及調查小組組成的改革外，殷瑋稱，北市府會採5項精進措施，第一，要求勞動局、教育局、社會局等單位，檢討性騷擾申訴機制上的缺失，並提供行政院修法建議，也要求人事處研議市府各機關人事機構辦理性騷擾案件注意事項，建立對性騷擾申訴人實施追蹤輔導或轉介服務的機制，另研擬被申訴人的追蹤、考核監督機制。

殷瑋說，第二，北市委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，由法律諮詢、心理諮商及社工陪同，目前諮詢專線辦公室正在籌備中，預計7月展開服務；第三，要求北市府各局處首長不僅進行「性騷擾防治」教育訓練，也應成為各單位的性騷擾防治種子講師；第四，在市府內提供被害人創傷復原諮商服務；第五， 性騷擾行為人不僅應該懲處，也應接受性別平等再教育及身心輔導教育，以避免再犯。