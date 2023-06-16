蔣萬安出席「大學生諾貝爾獎」　勉勵透過永續時尚推動正面改變

▲蔣萬安出席霍特獎並與年輕領袖合照，期待永續時尚應該成為一種推動正面改變的力量。（圖／銘傳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

霍特獎（Hult Prize）號稱為大學生的諾貝爾獎，今年由銘傳大學承辦，今年活動主題為共同推動時尚產業的永續發展，台北市長蔣萬安今（16日）出席霍特獎2023台北高峰會致詞時強調，時尚產業是全球污染嚴重、資源消耗龐大的產業之一，故重設時尚是一個非常重要的永續議題，而永續時尚應該成為一種推動正面改變的力量。

霍特獎是一個由聯合國支持舉辦的大學生社會企業提案競賽，2010年起每年舉辦為期一年的全球競賽，向世界各地大學生提出挑戰主題，活動由銘傳大學承辦，今年以「重新設計時尚產業Redesign Fashion Industry」為主題，共同推動時尚產業的永續發展。

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銘傳大學表示，此次區域高峰將在全球12個城市舉辦，台北高峰會則由銘傳承辦，共來自世界各地45支隊伍參賽的年輕大學生競逐，明天（17日）將選出台北冠軍隊伍，再跟世界其他隊伍一同角逐全球總冠軍，而總冠軍團隊將獲得美金100萬元獎金，用來將創業想法付諸實行。

▲蔣萬安在霍特獎致詞時，勉勵年輕領袖，永續時尚應成為一種推動正面改變力量。（圖／銘傳大學提供）

台北市長蔣萬安今天出2023台北高峰會，蔣萬安在致詞時，先肯定銘傳大學在國際教育的辦學成果，成功取得區域高峰會的主辦權，為台灣高等教育在全球彰顯優勢，隨後也強調，永續時尚應該成為一種推動正面改變力量，為台北市進步與發展，帶來一個更宜居、更多元的城市。

蔣萬安指出，重設時尚是一個非常重要的永續議題。因為時尚產業是全球污染嚴重、資源消耗龐大的產業之一，也導致自然資源的耗竭、溫室氣體的排放以及勞工的剝削，故迫切需要新的永續解決方案，可以改變我們生產、消費和處理服裝的方式，而時尚應該成為一種推動正面改變的力量，為整個產業及環境宜居做出實踐，期待來自世界各地的年輕領袖，共同分享並為時尚永續創新提出創新方案。

▲台北市長蔣萬安出席霍特獎台北高峰會，並與年輕領袖合照。（圖／銘傳大學提供）