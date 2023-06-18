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性騷案外案？林男固案交外部調查　前立委點名她「為自保爆料」

▲▼民進黨召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨周五召開「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨第二波性平調查結果周五出爐，不過，前立委謝欣霓透過臉書批評，其中最「弔詭」的是市議員何孟樺舉發的前組織部副主任林男固案，質疑何是為了自保主動爆料。一名熟知內情的黨內人士指出，當事人當時的確有反映被騷擾，但何日前提及的「情節」部分非事實，該案將交由外部的性平委員會，進行更細緻的調查處理。

民進黨周五舉行「性平事件調查結果暨性騷擾防治措施改善說明」記者會，說明青年部前主任蔡沐霖涉及吃案、霸凌受害者，另一位青年部前主任吳濬彥在工讀生遭到性騷擾時未積極處理，以及林男固騷擾其他黨工等3案的調查結果。

其中，針對林男固被控多年前曾寫情書、半夜傳訊等騷擾青年部人員，性平部主任李晏榕說，當年被害人沒有想要此案成為媒體討論或曝光的焦點，訪談雙方當事人之後，當年黨內相關高層都已經處理，只是處理結果沒有告知雙方當事人。知情人士說，林男固被告誡後，遵照指示沒有再與當事人接觸，但是過程如果再細緻點，也許會有更好的結果。

不過，謝欣霓近日透過臉書發文質疑，最弔詭的就是何孟樺舉發林男固的事件，當事人並未委託何提出申訴，而何為了自保主動爆料，傷人傷己不淺。她點名，當時的事件發生後，何為了自己的議員選舉，可以把自己口中的「腐肉」（指林男固）當成大哥，又恭喜又感謝，豈不是為了權力蒙蔽良知？

謝欣霓以嚴厲的言詞批評說，「當事人完全不想提到此事，你（何孟樺）身為曾經的主管不經對方同意再度渲染此事，身為民意代表的何孟樺真的不夠格再繼續為民喉舌了」，風暴終會平息，人格在此現形。

一名熟知內情的黨內人士表示，該當事人確實有感到不舒服、被騷擾，不過情節與何孟樺指控的有所出入，沒有半夜打電話騷擾、傳情書等狀況，當時擔任副秘書長的徐佳青、婦女部主任蔡宛芬也做了一定程度的處理，但因為制度的關係，有些顧慮，有不完美的地方，但不能說沒有處理，後來相關的規定也有修改，當時也特別開了性平課。他直言，何所說的部分內容加油添醋，造成很大的風波，確實引發黨內反彈。

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