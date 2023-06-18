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蕾菈強吻統神「拉風的臉龐」讓她意亂情迷！網見道歉文3句更火大

 ▲▼蕾拉節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」：幹嘛要有肢體接觸。（圖／翻攝浪PLAY YouTube）

▲蕾拉節目強吻。（圖／翻攝浪PLAY YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

知名遊戲實況主「亞洲統神」（張嘉航）近日坦言，三年前被YouTuber蕾菈（Lyla）強吻感到不舒服，「覺得我受到性騷擾」，而蕾菈在沉默半日後，18日公開發文道歉，並表示「當時一時意亂情迷」，道歉文網友卻不買單，「如果性別對調，這種道歉內容一定被罵爆」。

蕾菈在稍早臉書發文道歉，對於3年前在節目上親吻張家航的臉頰，讓對方感到不舒服、被性騷擾，「我在此鄭重道歉」。

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蕾菈回憶當時的狀況，因為距離節目錄製的時間比較久，已經不記得細節了，「只記得當時因為你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐一時意亂情迷」，日後也會盡一切可能遠離張家航及其親屬，「避免造成任何騷擾」。

▲▼ 。（圖／翻攝自蕾菈FB）

▲網紅「小商人」在底下留言。（圖／翻攝自蕾菈FB）

貼文發出1小時，已經超過8千名網友按讚，但大家看完道歉文更傻眼了，「支持統神提告」、「什麼爛道歉內容，根本對不起那個拉風的男人」、「最上面三行可以，其餘就多了，看來是真的不懂」、「真的假的，道歉的態度是這樣喔，誰教的啊」、「當事人都已經說不舒服了，道歉是用這種開玩笑的態度嗎」、「要道歉就好好道歉，如果覺得不用道歉，就不要道歉」、「你用這種網友在反串的態度道歉不太妥吧」。

網紅「小商人」也在底下留言反諷，「這波我挺蕾拉，畢竟是統神自己穿太露，一張帥臉露在外面，被強吻剛好而已。統神是那樣拉風的男人，不管在什麽地方，就好像漆黑中的螢火蟲一樣，是那樣的鮮明，那樣的出眾，他那憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣子，都深深地迷住了我，蕾拉只是剛好犯了全天下女人都會犯的錯而已」。

據了解，張嘉航指蕾菈性騷擾一事，是三年前錄製的網路節目過程。在投票環節中，張嘉航將票投給蕾菈，讓蕾菈驚喜地直接抱住張嘉航並親臉頰獻吻，而張嘉航則馬上推開對方，舉手說「不要亂碰我」，眼神完全沒看過蕾菈。

由於近日性騷擾事件連環爆，張嘉航也在直播透露當時被蕾菈偷親的情況，「當然不舒服啊，我也覺得我受到性騷擾啊」、「沒有啊，我覺得我好好錄個節目，妳幹嘛跟我有肢體接觸」。
 

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