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端午連假花東行總攻略！警提蘇花3大瓶頸點　籲利用大眾運輸

▲▼花蓮各警分局規劃在重要幹道、易壅塞路段、各觀光景點等，編排交通崗彈性執行交通疏導工作。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲花蓮各警分局規劃在重要幹道、易壅塞路段、各觀光景點等，編排交通崗彈性執行交通疏導工作。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午連續假期，自6月22日（星期四）起至6月25日（星期日）止共計4日。據公路總局預估，6月21日（星期三）至23日（星期五）以南下進入花蓮縣境車流最多，每日平均車流量在1萬3,667輛次；6月24日（星期六）至25日（星期日）以北上離縣車流最多，每日平均車流量在1萬4,450輛次。

公路總局提醒，台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下預估為6月22日（首日）5至14時，北上為24日（第3日）12至18時，呼籲用路人利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具，預期避開壅塞時段開車可節省約40至60分鐘。

▲▼花蓮各警分局規劃在重要幹道、易壅塞路段、各觀光景點等，編排交通崗彈性執行交通疏導工作。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局為維持交通順暢，將依據蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內之智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），隨時掌握進、出花蓮縣境內之車輛數及平均車流時速，同時利用整合監視器系統CCTV，即時觀測省道台8、台9、台11線及其支線，台14甲線、193縣道及市區新生橋北端、中央路、中山路、中華路等重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應；另與公路總局、警察廣播電台建立通訊群組，即時掌握提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線警察廣播電台直播，提供用路人知悉。

▲▼花蓮各警分局規劃在重要幹道、易壅塞路段、各觀光景點等，編排交通崗彈性執行交通疏導工作。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

疏運管制措施方面，公路總局在端午連假期間之6月22日5至17時、23日7至11時、24日14至18時及25日12至20時禁止21噸以上大貨車通行蘇花路廊、同時段開放大客車行駛蘇花改路肩；另在北上進入台9線蘇花路廊之崇德國小至太魯閣大橋北端、順安段至北三棧段及北三棧段至北埔段區間將視車流情形實施「號誌調控及截流（慢進快出）措施」，如遇崇德至大清水間15分鐘內車流達250輛次，崇德國小至太魯閣大橋北端號誌周期將調整至90秒；如車潮累積至崇德國小，崇德國小至太魯閣大橋北端號誌周期將調整至90秒，幹支道時比為1：1；如車潮累積至太魯閣大橋南端，順安至北三棧段將調整至90秒；如車潮累積至台9線與新城鄉博愛路路口，北三棧至北埔段將調整至90秒。警察局表示，如遇車流湧現、綿延趨勢，將視情況搭配手控調整順安-北三棧間次要路口三色號誌為閃光號誌，避免車流有「走走停停」情形。

▲▼花蓮各警分局規劃在重要幹道、易壅塞路段、各觀光景點等，編排交通崗彈性執行交通疏導工作。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

另為因應連續假期交通疏運，花蓮縣警察局亦請各分局妥適規劃在鄉、鎮、市區重要幹道、易壅塞路段、各觀光景點等處所，編排交通崗彈性執行交通疏導工作，以確保期間交通順暢。

花蓮縣警察局提醒鄉親，自宜蘭縣至花蓮縣往返之旅客，沿線重點路段及瓶頸點為台9線南澳至和平段（瓶頸點為觀音隧道北口及谷風隧道）、和仁至大清水段（瓶頸點為中仁隧道南口及中仁隧道往南舊線）及崇德段（崇德管制站前2車道併1車道）並籲請用路人多加利用大眾運輸工具，亦可下載公路總局「幸福公路App」或至花蓮縣政府網站內「花蓮交通e點通」平台查詢各類交通資訊。

民眾連假期間遇有交通壅塞情形請撥打110或通報警察廣播電台，縣警局將立即派員前往疏處。
 

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